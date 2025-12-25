お笑いコンビ「ブラックマヨネーズ」の吉田敬（52）が24日深夜放送の読売テレビ「吉田と粗品と」（水曜深夜0・59）に出演。年を取るほど、考え方が頑固になると経験談をもとに持論を語った。

番組には30代の女性から、姑が孫の写真を個人情報が筒抜けの状態でインスタグラムに投稿し、困っていると相談が寄せられた。

吉田は「60歳とかなってきたら、自分より年下の言うことで人生変えへんからな」と持論。「仕上がってるもん。“私はこのやり方で幸せになってきた”って」となかなか、性格や行動は変わらないだろうとした。

続けて「俺も粗品に生き方を何か言われたら絶対聞かへん。YouTubeのやり方やったら“そうすんねや”って学べるけど。（思考が）ガチガチに固まってるから。固まってそれを変えられるのほんまに嫌がるねん」と年を取れば取るほど、頑固になると述べた。

そして「小さい時、じいちゃんとばあちゃんと親戚のおじさんと4人で住んでてん。ちょっと変わった家庭やった」と幼少期を回想。「じいちゃん、山形の人やねん。味噌汁に枝豆入れるねん」と山形出身の祖父は味噌汁に枝豆を入れるのが決まりになっていたという。

子どもだった吉田は「うちの味噌汁は枝豆入って当たり前や」と思っていたそうで「学校で“味噌汁に枝豆良いよな”って言ったら、“え？お前、味噌汁に枝豆入ってるん…”ってなって」と友人らに驚かれた。そこで「家帰ってばあちゃんに“恥ずかしいからちょっとやめて”」とお願いし、祖母も味噌汁に枝豆を入れるのをやめた。すると、「その3日後、じいちゃん死んだからな」と驚きの結末を迎えたと明かした。

吉田は「こうと決めたやつがズレんのが許されへんねん、年寄りって」と持論を口にし「“味噌汁は枝豆”ってこれで生きてきたから、俺のじいちゃん。80年間（味噌汁には）枝豆で生きてきたから、これがちょっとズレたらもう死んでしまうのよ」と極端ながら例を挙げると、この話を聞いた粗品も驚きつつも「それだけ軸やったと」と吉田の祖父にとっては大事なことだったんだろうと納得していた。

そこで吉田は相談者の女性に「価値観を変えようとするのは他人はなかなか難しいわ」と助言。粗品も「旦那さんがキーマン。ちょっとお願いしましょう」と夫から姑にきちんと注意してもらうしかないとアドバイスした。