¥È¥è¥¿¤ÎÀ¤³¦À¸»ºÂæ¿ô5.5¡ó¸º¡¡11·î¡¢¥Þ¥¤¥Ê¥¹6¥«·î¤Ö¤ê
¡¡¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¤¬25ÆüÈ¯É½¤·¤¿11·î¤ÎÀ¤³¦À¸»ºÂæ¿ô¤Ï¡¢Á°Ç¯Æ±·îÈæ5.5¡ó¸º¤Î82Ëü1723Âæ¤À¤Ã¤¿¡£Á°Ç¯³ä¤ì¤Ï6¥«·î¤Ö¤ê¡£Ãæ¹ñ¤äÆüËÜ¤¬Íî¤Á¹þ¤ó¤À¡£À¤³¦ÈÎÇäÂæ¿ô¤Ï2.2¡ó¸º¤Î90Ëü11Âæ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Á°Ç¯¤ò²¼²ó¤ë¤Î¤Ï11¥«·î¤Ö¤ê¡£
¡¡ÃÏ°èÊÌ¤ÎÀ¸»º¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¤¬14.0¡ó¸º¤Î14Ëü5707Âæ¤À¤Ã¤¿¡£Êä½õ¶â¤òÂÇ¤ÁÀÚ¤ëÃÏ°è¤Î³ÈÂç¤ä¡¢¼çÎÏ¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¿¥¤¥×Â¿ÌÜÅª¼Ö¡ÊSUV¡Ë¡ÖRAV4¡×¤Î¥â¥Ç¥ëÀÚ¤êÂØ¤¨¤¬¶Á¤¤¤¿¡£ÆüËÜ¤¬²ÔÆ¯Æü¤Î¸º¾¯¤ò¼õ¤±¡¢9.7¡ó¸º¤Î25Ëü8177Âæ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Ãæ¹ñ¤ò´Þ¤à³¤³°Á´ÂÎ¤Ç¤ß¤ë¤È¡¢3.4¡ó¸º¤Î56Ëü3546Âæ¤È10¥«·î¤Ö¤ê¤ËÁ°Ç¯¤ò³ä¤ê¹þ¤ó¤À¡£¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤¬¡¢¸·³Ê¤Ê¥í¡¼¥ó¿³ºº¤äÄÉ²Ã²ÝÀÇ¤ÎÆ³Æþ¤Ç¸·¤·¤¤»Ô¾ì´Ä¶¤¬Â³¤11.2¡ó¸º¤Î1Ëü9743Âæ¤ÈÍî¤Á¹þ¤ß¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤¿¡£
¡¡¥È¥é¥ó¥×ÊÆÀ¯¸¢¤Î´ØÀÇÀ¯ºö¤Î±Æ¶Á²¼¤Ç¤â¡¢ÆÀ°Õ¤È¤¹¤ë¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¼Ö¡ÊHV¡Ë¤¬¹¥Ä´¤ÊÊÆ¹ñ¤Ï9.0¡óÁý¤Î10Ëü7953Âæ¤Ë¿¤Ó¤¿¡£²¤½£¤Ï0.8¡óÁý¤Î6Ëü8999Âæ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£