삽입곡 는 NCT WISH 「Same Sky」결정!<첫입에 반하다>2026년 1월 12일 (월・공휴일) 첫 방송

TV 도쿄에서는 2026년 1월 12일(월·공휴일)부터 드라마 프리미어 23 <첫입에 반하다> (매주 월요일 밤 11시 6분~)를 방송합니다.

“김밥”과 “오니기리”처럼, 겉모습과 재료는 비슷하지만 먹어 보면 맛은 다른--본 작품은 일본과 한국, 국적이 다른 두 사람의 연애 모습을 그린, 아카소 에이지 주연의 순수 러브 스토리입니다. Netflix에서의 세계 독점 무제한 스트리밍도 결정되어 있으며, 스트리밍은 각 화의 지상파 방송과 동일한 타이밍부터 시작될 예정입니다. 일본뿐만 아니라 전 세계의 시청자 여러분께 전달되는 연애 드라마가 될 예정입니다.

이번에 본 작품의 음악이 단번에 공개되었습니다! 삽입곡 는 NCT WISH 「Same Sky」, 엔딩 테마곡은 오토다 마사노리 「행복의 색」, 음악은 Jeon Jin Hee(전진희)로 결정되었습니다. 삽입곡 를 맡은 NCT WISH는 일본, 한국, 미국 등 글로벌하게 활약하는 NCT 그룹의 마지막 유닛으로 탄생했습니다. 「WISH for Our WISH」(모두의 소원을 이루다)라는 캐치프레이즈 아래 활동하고 있으며, Instagram 팔로워 수는 330만 명 이상을 자랑하는 인기 아티스트입니다. 삽입곡 로 결정된 「Same Sky」는 따뜻한 사운드를 바탕으로 서로를 지지하는 마음을 담아낸 레트로 팝 R&B 곡. 주인공 타이가(아카소 에이지)와 히로인 린(강혜원)의 풋풋하면서도 미소 짓게 되는 일상 장면을 물들입니다. NCT WISH 「Same Sky」는 1월 26일(월) 방송 예정인 제3화부터 등장할 예정입니다.

그리고 엔딩 테마를 맡은 오토다 마사노리는 SNS를 중심으로 인기가 급상승 중인 솔로 아티스트입니다. 듣는 이의 마음에 다가서는 섬세한 가사가 공감을 불러일으키며, 2022년에 게시한 누나의 결혼식을 위해 만든 오리지널 곡 「웨딩」은 TikTok을 비롯한 SNS를 통해 확산되어 YouTube 조회 수는 3,500만 회를 돌파했습니다. 그런 그가 작업한 엔딩 테마 「행복의 색」은 마음을 깊이 파고드는 따뜻함과 애틋함이 공존하는 노랫소리가 인상적인 넘버. 오토다의 음악이 타이가와 린의 사랑 이야기를 드라마틱하게 연출합니다.

또한 드라마의 음악을 담당하는 Jeon Jin Hee(전진희)는 한국에서 활동하는 싱어송라이터 겸 피아니스트. 2020년에는 MBC 다큐멘터리 「너를 만났다」의 음악감독을 맡는 등, 독자적인 음악성으로 새로운 지평을 개척해 나가며 세계로 활동의 폭을 넓혀가고 있는 아티스트입니다. 피아노를 중심으로 한 아름다운 곡들이, 서로에게 끌리면서도 문화의 벽에 부딪히는 타이가와 린의 심정을 서정적으로 고조시킵니다. 드라마에서는 Jeon Jin Hee(전진희)가 노래한 곡도 등장할 예정입니다.

개성 넘치는 수많은 곡들과 함께 전해지는 <첫입에 반하다>의 방송 시작을 기대해 주세요!

＼NCT WISH、오토다 마사노리 등으로부터 코멘트가 도착했습니다!／

≪코멘트≫

■NCT WISH

저희만의 경쾌함과 청량감이 있는 「Same Sky」가 여러 감정들을 물들이는 데 도움이 될 수 있다면

기쁘겠습니다.

「첫입에 반하다」를 보시고, 멋진 한 주의 시작을 보내주셨으면 합니다.

■오토다 마사노리

받은 대본을 읽으면서,

김밥과 오니기리처럼 “비슷한 것 같으면서도 다른” 각자의 마음이 있다는 것.

그런 점을 떠올리며,

각자가 서로의 인생과 사랑에 대한 가치관을 인정하고, 그리고 한 사람 한 사람이 “당신”이라는 색을

소중히 여겨 주었으면 하는 마음으로 이번 곡을 새로 써 내려가게 되었습니다.

이렇게 멋진 작품에 참여할 수 있게 되어 정말로 영광스럽게 생각합니다.

「행복의 색」 부디 잘 부탁드립니다.

■Jeon Jin Hee（전진희）

<첫입에 반하다>의 음악을 맡아달라는 제안이 담긴 첫 메일을 받고서 매우 기뻤던 기억이 납니다. 드라마에 담긴 뜨겁고 복잡하지만 사랑이 넘치는 푸른 시절을 음악으로 그려내고 싶었고, 만드는 과정 내내 제작진분들이 많이 좋아해 주시고, 응원해 주신 덕분에 즐거운 마음으로 완성할 수 있었습니다.

일본에서의 첫 활동을 이토록 아름다운 드라마와 시작할 수 있어서 감사한 마음입니다.

≪곡 정보≫

NCT WISH 「Same Sky」(avex trax)

2월27일(금) 18:00 전새계 동시 스트리밍

오토다 마사노리 「행복의 색」

https://lnk.to/shiawasenoiro

≪줄거리≫

작은 일식집 ‘다노미(田の実)’에서 아르바이트를 시작한 지 3년째인 하세 타이가(아카소 에이지)는, 한때 대학 육상에이스로 장래를 촉망받았지만 성적 부진으로 좌절을 겪은 과거가 있다. 지금은 특별한 꿈이 있는 것은 아니지만, 가게 주인으로부터 신메뉴 개발을 맡게 되는 등 조금씩 일에서 보람을 느끼기 시작하고 있었다. 한편, 애니메이션을 배우기 위해 한국에서 유학 온 대학원생 박린(강혜원)은 과제 제작에 쫓기는 날들을 보내고 있었다. 간신히 마감 직전에 과제를 제출하고 안도하던 것도 잠시, 이번에는 기숙사에서 퇴거해 달라는 계약 해지 통보가... 하지만 외국인으로서 일본에서 집을 구하는 일은 결코 쉽지 않고, 몸과 마음이 점점 지쳐가기 시작했다… 그러던 중, 두 사람은 ‘다노미’에서 우연히 마주치게 된다. 타이가가 만든 오니기리를 먹은 린은 감동을 받고, 허기와 지친 마음이 서서히 치유되어 가는 린. 그리고 오니기리를 맛있게 먹으며 환하게 웃는 린의 모습에 시선을 빼앗긴 타이가. 두 사람의 눈이 마주친 순간, 거스를 수 없는 설렘이 두 사람 사이를 스쳐 지나간다―.