【NHK紅白歌合戦】けん玉チャレンジの参加者発表 ILLITイロハ、&TEAM・MAKIら初挑戦
【モデルプレス＝2025/12/25】12月25日、「あさイチ」（NHK総合／あさ8時15分〜）が放送され、同番組内で「第76回NHK紅白歌合戦」（12月31日午後7時20分〜11時45分）けん玉企画の参加者が発表された。
【写真】STARTO・スタダ・カワラボら2025年「紅白」出場者一覧
歌手の三山ひろしのパフォーマンスに乗せ、挑戦者たちがけん玉の大皿に球を乗せていくチャレンジ企画「けん玉ギネス世界記録」。毎年恒例の紅白名物コーナーとなっている同企画に参加するメンバーが発表された。初挑戦となるのは、5人組ガールグループ・ILLIT（アイリット）のイロハ（IROHA）、演歌歌手の新浜レオン、9人組グローバルグループ・&TEAM（エンティーム）のMAKI（マキ）。そして、お馴染みの出場者としてTRFのDJ KOO、お笑いコンビ・ハリセンボンの箕輪はるかが参加する。
さらには、同番組の司会を3年連続で務める有吉弘行が満を持して出場。挑戦を決めた有吉について、「あさイチ」のMCである博多華丸・大吉は「僕なら断るな…プレッシャー大変だもの」と口に。一方、三山は「年末、しっかりと頑張らせていただきます！」と意気込んでいた。
今年のテーマは「つなぐ、つながる、大みそか。」司会は綾瀬はるか（4回目）、有吉（3年連続3回目）、今田美桜（初）、鈴木奈穂子アナウンサー（2年連続2回目）（※五十音順）の4人が担当する。12月31日（水）午後7時20分から11時45分まで、NHK総合、BSP4K、BS8K、ラジオ第1で生放送される。（modelpress編集部）
情報：NHK
◆「紅白」けん玉チャレンジメンバー発表
◆「第76回NHK紅白歌合戦」12月31日（水）午後7時20分〜
