ジャン＝ピエール＆リュック・ダルデンヌ監督最新作『そして彼女たちは』、3.27日公開決定 ポスタービジュアルも解禁に
ジャン＝ピエール＆リュック・ダルデンヌ監督の最新作『Young Mothers』（英題）が、邦題を『そして彼女たちは』として、2026年3月27日より全国順次公開となることが決まった。併せて、ポスタービジュアルと場面写真1点が解禁された。
『ロゼッタ』（1999）、『ある子供』（2005）でカンヌ国際映画祭パルムドール大賞を受賞して以降、全作品がカンヌのコンペティション部門に出品され、世界中で100賞以上を獲得するなど注目を集め続けてきた、ベルギー出身のダルデンヌ兄弟。
第78回カンヌ国際映画祭で『ロルナの祈り』（2008）に続き2度目となる脚本賞、エキュメニカル審査員賞をダブル受賞し、今年度アカデミー賞国際長編映画賞ベルギー代表に選ばれた本作は、母子支援施設で暮らす5人の少女を描いた、自身初の群像劇。
これまで、常にひとりの主人公の人生を背中越しに、同じ視点で体験させるかのように映し出してきた彼らの作品とは一線を画し、5人を主人公としながらも、これまで同様に彼女たちが置かれた状況に寄り添い、ともに体験し、最後には鮮やかに伏線が回収される。
若くして妊娠した女性を支援する施設で共に暮らす5人の少女。彼女たちは頼る人を持たず、貧困や暴力などさまざまな問題を抱えている。「ひとりじゃ育てられない」「赤ちゃんなんて欲しくなかった」―戸惑い、悩み、苦しみ、なるべき家族像を見いだせないまま、母になる少女たち。押し寄せる孤独感に飲み込まれそうになっても、時に誰かに寄り添われながら、それぞれが歩むべき道を選び取っていく…。「愛する」ことを望む彼女たちの切なる思いのあふれるまなざしが、見る者の胸に迫る。
ポスタービジュアルには〈愛され方は知らない。でも、愛することはきっとできる――〉というコピーとともに、願いを込めるように赤ちゃんを抱える少女の姿が映し出されている。
場面写真では、母と対峙（たいじ）して何かを訴える様子や、思いつめたように赤ちゃんを抱きしめる様子、病床でパートナーの手をとって何かを打ち明ける様子…本作に登場する5人の少女の前に立ちはだかる壁の大きさを感じさせるような、それぞれの表情が印象的だ。
映画『そして彼女たちは』は、2026年3月27日より全国順次公開。
