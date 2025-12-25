村瀬紗英（C）モデルプレス

写真拡大

【モデルプレス＝2025/12/25】元NMB48でモデルの村瀬紗英が12月24日、自身のInstagramを更新。ミニスカートコーディネートを披露し、話題になっている。

【写真】28歳元48グルメンバー「ドキドキしちゃう」と話題のミニスカタイツコーデ

◆村瀬紗英、ミニスカ×黒タイツコーデ披露


村瀬は「Merry Xmas」「サンタさんがくるのは24日の夜だったから今でもイブの日はワクワクする」とつづり、クリスマスツリーの前でミニスカートコーディネートを披露。メガネをかけ、ミニスカートに黒のタイツを合わせたコーディネートでスラリとした脚が際立っている。

◆村瀬紗英のコーデに反響


この投稿にファンからは「美しすぎる」「デートしたい」「クリスマス感あって可愛い」「透明感すごい」「デート感にドキドキしちゃう」などといった声が寄せられている。（modelpress編集部）

【Not Sponsored 記事】