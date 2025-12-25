元NMB48村瀬紗英、ミニスカ×黒タイツで魅せる美脚に釘付け「ドキドキしちゃう」「デートしたい」
【モデルプレス＝2025/12/25】元NMB48でモデルの村瀬紗英が12月24日、自身のInstagramを更新。ミニスカートコーディネートを披露し、話題になっている。
【写真】28歳元48グルメンバー「ドキドキしちゃう」と話題のミニスカタイツコーデ
村瀬は「Merry Xmas」「サンタさんがくるのは24日の夜だったから今でもイブの日はワクワクする」とつづり、クリスマスツリーの前でミニスカートコーディネートを披露。メガネをかけ、ミニスカートに黒のタイツを合わせたコーディネートでスラリとした脚が際立っている。
この投稿にファンからは「美しすぎる」「デートしたい」「クリスマス感あって可愛い」「透明感すごい」「デート感にドキドキしちゃう」などといった声が寄せられている。（modelpress編集部）
◆村瀬紗英、ミニスカ×黒タイツコーデ披露
◆村瀬紗英のコーデに反響
