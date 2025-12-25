コムドットやまと、オフ感漂うノーセットスタイルが話題「ギャップすごい」「需要わかりすぎてる」
【モデルプレス＝2025/12/25】5人組YouTuber・コムドットのやまとが12月23日、自身のInstagramを更新。ノーセットの髪型を披露し、話題になっている。
【写真】27歳イケメンYouTuber「ギャップすごい」オフ感漂う姿話題
◆やまと、前髪ありノーセットスタイル披露
やまとは「Unstyled」とつづり、ノーセットでのヘアスタイルを披露。セットを行っていない金髪ヘアで、そのまま前髪を下ろしたスタイルになっている。
◆やまとのノーセットスタイルが話題
この投稿にファンからは「前髪の需要わかりすぎてる」「ギャップすごい」「幼さが最高」「オフ感好きすぎる」「ノーセットも素敵」などといった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】