のやまと（C）モデルプレス

写真拡大

【モデルプレス＝2025/12/25】5人組YouTuber・コムドットのやまとが12月23日、自身のInstagramを更新。ノーセットの髪型を披露し、話題になっている。

【写真】27歳イケメンYouTuber「ギャップすごい」オフ感漂う姿話題

◆やまと、前髪ありノーセットスタイル披露


やまとは「Unstyled」とつづり、ノーセットでのヘアスタイルを披露。セットを行っていない金髪ヘアで、そのまま前髪を下ろしたスタイルになっている。

◆やまとのノーセットスタイルが話題


この投稿にファンからは「前髪の需要わかりすぎてる」「ギャップすごい」「幼さが最高」「オフ感好きすぎる」「ノーセットも素敵」などといった反響が寄せられている。（modelpress編集部）

【Not Sponsored 記事】