稲葉百万鉄さん専用ゲームが製品化！「アパシー 鳴神学園霊怪記」配信開始

メビウスより、飯島多紀哉氏が手掛けるホラーアドベンチャーゲーム「アパシー 鳴神学園霊怪記〜旧校舎の怪異〜」のNintendo Switch版が配信されました。

2025年12月25日より配信が開始された本作は、有名配信者・稲葉百万鉄さん専用に制作されていたタイトルを一般向けにリリースした作品です。

メビウス「アパシー 鳴神学園霊怪記〜旧校舎の怪異〜」

発売日：2025年12月25日

対応ハード：Nintendo Switch(TM)

ジャンル：ホラーアドベンチャー

価格：1,980円（税抜価格1,800円）

数々の名作ホラーゲームを世に送り出してきた飯島多紀哉氏による最新作。

本作はもともと、ゲーム実況動画などで知られる有名配信者・稲葉百万鉄さん専用に制作・配信されていたタイトルですが、多くの反響を受け、一般ユーザーも遊べる形でリリースされました。

配信開始に合わせ、公式webサイトには実況ガイドラインも掲載されています。

消えた坂上修一の謎を追う物語

舞台は鳴神学園。

新聞部が企画した「学校の七不思議特集」に参加した一年生・坂上修一が、七不思議の集会後に行方不明になったという噂が絶えません。

プレイヤーは、集会に参加した七不思議の語り部たちから当日の様子を聞き出し、真相を探ります。

調査を進めるうちに浮かび上がる、隠された真実。

果たして坂上修一は本当に行方不明になってしまったのか。

不穏な空気が漂う学園で、怪異の謎に迫ります。

選択肢で変化する展開

ゲームシステムは、物語を読み進めるオーソドックスなアドベンチャースタイルです。

途中で出現する選択肢によって物語が変化。

プレイヤーの決断が、恐怖の結末を左右します。

飯島多紀哉氏の描く独特のホラー世界を存分に楽しめる一作。

特別な経緯で生まれた本作が、ついにSwitchユーザーの元へ届きます。

株式会社メビウス「アパシー 鳴神学園霊怪記〜旧校舎の怪異〜」の紹介でした。

(C)飯島多紀哉.

(C)Shannon.Developped&Published by mebius.

