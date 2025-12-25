我が家・坪倉、“クリスマス仕様”の観葉植物飾った自宅ショットを公開「素敵なリースに育ちましたね」「とてもかわいい」
お笑いトリオ・我が家の坪倉由幸（48）が24日、自身のインスタグラムを更新。“クリスマス仕様”の観葉植物を飾った自宅ショットを公開した。
【写真】「素敵なリースに育ちましたね」坪倉が公開、“クリスマス仕様”の観葉植物飾った自宅ショット
以前から度々、観葉植物について投稿している坪倉。8月には「わんぱくでもいい。たくましく育ってほしい」と、さまざまな種類の観葉植物を紹介し、9月には「いろいろ教えてもらって いろいろ調べて、いろいろ考えて」と、やっと完成した“植物育成棚”でライトアップされた観葉植物を披露していた。
この日の投稿では、「僕はクリスマスが好きです」とつづり、以前公開した“植物育成棚”を撮影した写真をアップ。リース型の植物が飾られ、“クリスマス仕様”になっている。
コメント欄には、「素敵なリースに育ちましたね」「綺麗に飾りましたね」「リースに鉢カバーどちらもとても可愛いです」「とても大きな愛を感じる」などの声が寄せられている。
【写真】「素敵なリースに育ちましたね」坪倉が公開、“クリスマス仕様”の観葉植物飾った自宅ショット
以前から度々、観葉植物について投稿している坪倉。8月には「わんぱくでもいい。たくましく育ってほしい」と、さまざまな種類の観葉植物を紹介し、9月には「いろいろ教えてもらって いろいろ調べて、いろいろ考えて」と、やっと完成した“植物育成棚”でライトアップされた観葉植物を披露していた。
この日の投稿では、「僕はクリスマスが好きです」とつづり、以前公開した“植物育成棚”を撮影した写真をアップ。リース型の植物が飾られ、“クリスマス仕様”になっている。
コメント欄には、「素敵なリースに育ちましたね」「綺麗に飾りましたね」「リースに鉢カバーどちらもとても可愛いです」「とても大きな愛を感じる」などの声が寄せられている。