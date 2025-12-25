¡Ú SKY-HI ¡Û ¡ÖBMSG¡×¤¬¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¼Õºá¡¡¡ÖÀèÆü¤Î½µ´©»ïÊóÆ»¤Ë´Ø¤·¤Þ¤·¤Æ¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¡¢¤Ê¤é¤Ó¤Ë´Ø·¸¼Ô¤Î³§ÍÍ¤ËÂ¿Âç¤Ê¤´¿´ÇÛ¤È¤´ÌÂÏÇ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤³¤È¤ò¡¢¿¼¤¯¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×
BMSG¤¬¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ò¹¹¿·¡£
¡ÖBMSG¡×¤ò·Ð±Ä¤·¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡¢SKY-HI¤³¤ÈÆü¹â¸÷·¼¤µ¤ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î°ìÉô¥á¥Ç¥£¥¢ÊóÆ»¤Ë¸ÀµÚ¤·¡¢¼Õºá¤·¤Þ¤·¤¿¡£
SKY-HI¤µ¤ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢°ìÉô¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¿¼Ìë¤ËÌ¤À®Ç¯¤È¼«Âð¤ÇÌÌ²ñ¤·¤¿¤Ê¤É¤ÎÊóÆ»¤¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¡¡¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤è¤ê°úÍÑ¡¡¡Û
°ìÉôÊóÆ»¤Ë´Ø¤¹¤ë»ö¼Â´Ø·¸¤Èº£¸å¤Î³èÆ°¡¦·Ð±Ä»Ø¿Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Æüº¢¤è¤êBMSG¤ò±þ±ç¤¤¤¿¤À¤¡¢À¿¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
ÊÀ¼Ò¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢´Ø·¸¼Ô¤Ø¤Î¥Ò¥¢¥ê¥ó¥°¤ä³Æ¼ï¾ðÊó³«¼¨Åù¤ò·Ð¤Æ¿µ½Å¤ËÄ´ºº¤·¤¿·ë²Ì¡¢°ãË¡¹Ô°Ù¤Ë³ºÅö¤¹¤ë»ö¼Â¤Ï³ÎÇ§¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿»Ý¤ÎÊó¹ð¤ò¼õ¤±¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Â¿¤¯¤Î³§ÍÍ¤Ë¤´ÌÂÏÇ¤È¤´¿´ÇÛ¤ò¤ª¤«¤±¤¹¤ë»öÂÖ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤ËÂÐ¤·¡¢Åö¼Ò·Ð±Ä¿Ø¤Ï¡¢Æü郄¤È¤È¤â¤Ë¤½¤ÎÀÕÇ¤¤Î½Å¤µ¤ò²þ¤á¤Æ¸·½Í¤Ë¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
²¿¤è¤ê¤â¤Þ¤º¡¢Æü郄¤ÏÂåÉ½¤È¤·¤Æ¤ÎÀÕÇ¤¤òÁ´¤¦¤·¡¢¿®Íê¤ò²óÉü¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÂÎÀ©¹½ÃÛ¤òºÇÍ¥Àè¤È¤¹¤Ù¤¯¡¢°Ê²¼¤Î¤È¤ª¤êº£¸å¤Î·Ð±Ä¤ª¤è¤Ó³èÆ°¤Î»Ø¿Ë¤ò·èÄê¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
1. ·Ð±ÄÂÎÀ©¤ÎÈ´ËÜÅª¤Ê¸«Ä¾¤·¤È¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¤Î¶¯²½
ÁÈ¿¥¤Îµ¬Î§¤òºÆ³ÎÎ©¤·¡¢·òÁ´¤Ê·Ð±Ä¤ò¤ª¤³¤Ê¤¦¤¿¤á¡¢°Ê²¼¤Î¤È¤ª¤êº£¸å¤Î·Ð±Ä¤ª¤è¤Ó³èÆ°¤Î»Ø¿Ë¤ò·èÄê¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ü ÂåÉ½¼Ô¤ò´Þ¤àÁ´Ìò¿¦°÷¤Ø¤ÎµÒ´ÑÅª´Æººµ¡Ç½¤ÎÆ³Æþ
ÂåÉ½¼èÄùÌò¤ò´Þ¤àÁ´Ìò¿¦°÷¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¡¢³°ÉôÍ¼±¼Ô¤Ë¤è¤ë¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹´Æ»ëÂÎÀ©¤ò¿·¤¿¤ËÆ³Æþ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ÂåÉ½¸Ä¿Í¤ÎÈ½ÃÇ¤Ë°ÍÂ¸¤·¤Ê¤¤¡¢µÒ´ÑÅª¤«¤Ä¼Â¸úÀ¤Î¤¢¤ë¥Á¥§¥Ã¥¯µ¡Ç½¤òÅ°Äì¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ü ¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹°Õ¼±¤ÎºÆÅ°Äì¤ÈÆâÉôÅýÀ©¤Î¹½ÃÛ
ÀìÇ¤¤ÎÉô½ð¤òÀßÃÖ¤·¡¢Á´¼ÒÅª¤Ê¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹°Õ¼±¤Î¸þ¾å¤ò¿Þ¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÁÈ¿¥Æâ¤Ç¤ÎÁê¸ß¸£À©¤¬Å¬Àµ¤Ëµ¡Ç½¤¹¤ëÂÎÀ©¤ò¹½ÃÛ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ü ·Ð±ÄÂÎÀ©¤ÎºÆ¹½ÃÛ
²ñ¼Ò¤È¤·¤Æ¤Î¼Ò²ñÅªÀÕÇ¤¤ò²Ì¤¿¤¹¤Ù¤¯¡¢¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¤È¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¤ò¥Ð¥é¥ó¥¹¤µ¤»¤¿¿·ÂÎÀ©¤Ø¤È°Ü¹Ô¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¶ñÂÎÅª¤Ê¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢¿ô¤«·î°ÊÆâ¤òÌÜ½è¤Ë³§ÍÍ¤Ø¸øÉ½¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢±Ô°Õ¿Ê¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
2. Ç¯Æâ¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È³èÆ°¤Ë´Ø¤¹¤ëÂÐ±þ
¾åµ¤Î¤È¤ª¤ê¡¢ÂÎÀ©¹½ÃÛ¤ÈºÆÈ¯ËÉ»ß¤ËÀìÇ°¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¤Þ¤¿¡¢ÂåÉ½¤Ç¤¢¤ëËÜ¿Í¤¬É½ÉñÂæ¤ËÎ©¤Ä¤³¤È¤Ç¡¢½êÂ°¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î³èÆ°¤ËÉÔÉ¬Í×¤Ê·üÇ°¤ä»Ù¾ã¤òµÚ¤Ü¤¹¤³¤È¤ÏÈò¤±¤ë¤Ù¤¤Ç¤¢¤ë¤È¤ÎÈ½ÃÇ¤«¤é¡¢Ç¯Æâ¤ËÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿½Ð±é¤Î¤¦¤Á¡¢°Ê²¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼Âà¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥é¥¤¥Ö½Ð±é¡Û
¡ü 2025Ç¯12·î27Æü¡ÊÅÚ¡Ë COUNTDOWN JAPAN 25/26
¡ÚTV½Ð±é¡Û
¡ü 2025Ç¯12·î29Æü¡Ê·î¡Ë ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·ÏÎó¡ØÈ¯É½¡ªº£Ç¯¥¤¥Á¥Ð¥óÄ°¤¤¤¿²Î¡ÁÇ¯´Ö¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥¢¥ï¡¼¥É2025¡Á¡Ù
¤Ê¤ª¡¢È¯É½°ÊÁ°¤Ë¼ýÏ¿ºÑ¤ß¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÅù¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢°ìÉô¤ò½ü¤¡¢Í½Äê¤É¤ª¤ê¸ø³«¡¦ÊüÁ÷Åù¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÂ¾¤Î³èÆ°¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤â¡¢³Æ´Ø·¸µ¡´Ø¤È¶¨µÄ¤Î¾å¡¢¸½ºß¤ÎÀÕÇ¤¤ò²Ì¤¿¤¹¤Ù¤¯¡¢·ÑÂ³¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹
¡£
½Ð±é¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¡¢¤Ê¤é¤Ó¤Ë¼çºÅ¼Ô¤ª¤è¤Ó´Ø·¸¼Ô¤Î³§ÍÍ¤ËÂ¿Âç¤Ê¤´ÌÂÏÇ¤È¤´¿´ÇÛ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤Þ¤¹¤³¤È¤ò¡¢½Å¤Í¤Æ¿´¤è¤ê¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¸½ºß¡¢BMSG¥¹¥¿¥Ã¥Õ°ìÆ±¡¢³§ÍÍ¤«¤é¤Î¿®Íê¤ò°ìÆü¤âÁá¤¯²óÉü¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢À¿¿´À¿°ÕÅØ¤á¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
½êÂ°¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬¸Ø¤ê¤ò»ý¤Ã¤Æ³èÆ°¤ËÀìÇ°¤Ç¤¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¤Ë½ã¿è¤Ë¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë´Ä¶¤ò¼è¤êÌá¤»¤ë¤è¤¦¡¢°ì¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤Î²ÝÂê¤Ë¿¿Ùõ¤Ë¸þ¤¹ç¤¤¡¢À¿¿´À¿°Õ¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ë½êÂ¸¤Ç¤¹¡£
2025Ç¯12·î25Æü
³ô¼°²ñ¼ÒBMSG
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤·¤Þ¤·¤Æ¡¢¤Þ¤º¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¡¢´Ø·¸¼Ô¤Î³§ÍÍ¤ËÂ¿Âç¤Ê¤´¿´ÇÛ¤È¤´ÌÂÏÇ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤³¤È¤ò¿¼¤¯¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò·Á¤Ë¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦°ì¿´¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Ê¤ê¤Ë¿ÔÎÏ¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¸Ä¿Í¤Î»þ´Ö´¶³Ð¤ä¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Îºß¤êÊý¤¬¡¢µÒ´ÑÅª¤Ë¸«¤Æ¼Ò²ñÅª¤ËÈó¾ï¼±¤Ç¤¢¤ê¡¢·ë²Ì¤È¤·¤Æ¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÁûÆ°¤ò¾·¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¿¼¤¯È¿¾Ê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
°ìÉô¤Î²±Â¬¤Ë¤¢¤ë¤è¤¦¤ÊË¡Îá°ãÈ¿¤ä¾òÎã°ãÈ¿¤ÏÄ´ººÊó¹ð¤Î¤È¤ª¤êÀÀ¤Ã¤Æ¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÁûÆ°¼«ÂÎ¤¬¡¢»ä¤ÎÇ§¼±¤Î´Å¤µ¤ÎÉ½¤ì¤À¤È¿¼¤¯È¿¾Ê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¡ÖÀ¤´Ö¤È¤Î´¶³Ð¤Î¥º¥ì¡×¤òÀ§Àµ¤·¡¢¿®Íê¤ËÂ¤ë¼«Ê¬¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢º£¸å¤Ï¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¤Î¶¯²½¤È¼«¿È¤Î»ÑÀª¤Î¸«Ä¾¤·¤ËÀìÇ°¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
À¿¿´À¿°Õ¡¢¿®Íê²óÉü¤Ë¸þ¤±¤Æ¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÅÙ¤ÏÀ¿¤Ë¿½¤·Ìõ¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
ÂåÉ½¼èÄùÌò Æü郄¸÷·¼
