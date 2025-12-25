政府は２６日、２０２６年度予算案を閣議決定する。

一般会計の総額は２年連続で過去最高を更新し、１２２兆３１００億円程度とする方針だ。２５年度から７兆円程度増え、初めて１２０兆円を超える。

歳出では、全体の３分の１を占める医療などの社会保障関係費で、過去最大の３９兆６００億円程度を計上する。診療報酬のプラス改定などが主な要因となる。防衛力整備計画対象経費は８兆８１００億円程度、自治体に配る地方交付税交付金等は、２兆円程度増の２０兆８８００億円程度とする。国債の元本返済や利払い費を合わせた国債費は３１兆２８００億円程度と、２５年度当初から３兆円程度増えて過去最大となる見通し。

歳入では、税収が５・９兆円程度増えて８３兆７４００億円程度と、７年連続で過去最大になる見込みだ。新規国債発行は２９兆５８００億円程度となる。公債依存度は２４・２％で、２５年度当初（２４・９％）を下回る。

政府は毎年の法案審議を行わずに赤字国債を発行できる特例措置を、３０年度まで５年間延長する方針だ。社会保障費などの政策経費は税収だけで賄えず、赤字国債を発行しなければ予算の執行に支障が出る。財務省が来年の通常国会に特例公債法の改正案を提出する見込みだ。