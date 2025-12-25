お笑いタレントのケンドーコバヤシ（53）が、24日深夜放送のMBSラジオ「アッパレやってまーす！」（月〜木曜後11・30、土曜深夜0・00）に出演。自宅で定期的に作る料理に、共演者がうらやむ場面があった。

鶏肉の皮を冷凍庫でストックしておき、2時間かけて鶏油（チーユ）を作るというケンコバ。この日番組リスナーから、お笑いタレントのハリウッドザコシショウも鶏油を作っているという情報がタレ込まれた。

自身のラジオ番組で、ケンコバの鶏油作りに触れたハリウッドザコシショウは、「同期で鶏油を作って、11期どうなってんの！？」とあきれていたという。

これを受けてケンコバは「俺のクライマックスは、鶏油を作ったその日にあるのよ」と告白。「鶏油は作ったら冷蔵庫で半年、いや2、3カ月は持つ。白い固まりになって、それをさじですくって炒め物とかに全然使えるんやけど、俺のクライマックスは当日やから」と力説した。

共演者から「どういうこと？」と聞かれると、ケンコバは「鶏油を作ると、鶏皮をカリカリになるまで炒める」と解説。「そのカリカリの鶏皮チップスを作って、それで大量のチャーハンを作る」と説明すると、共演者は「うわ〜！おいしそう〜」ともん絶。「鶏皮チャーハン。バリッバリになるまで作ったら、チャーハンがめちゃめちゃうまくなる。まあ体に悪そうな味」と笑いを交えて伝えた。

ハリウッドザコシショウの鶏油作りについて、ケンコバは「そこまでやってたら認めてやらぁ」と宣言しつつ、「“初日チャーハン”って言ってるねんけど、このジャンク味は最高ですよ」と推薦。「だから2時間ぐらいかけるねん、そのチャーハンのために。何月何日が休みかまで設定をちゃんと決めといて」と、そのためにスケジュール調整することを明かし、「4分の1日ぐらいかけて作るから。狂気よ」と語っていた。