SKY-HI¤¬Ç¯Æâ³èÆ°¼Âà¤â¡Ö²±Â¬¤Ë¤¢¤ë¤è¤¦¤Ê°ãÈ¿¤ÏÀÀ¤Ã¤Æ¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¾¯½÷¤È¿¼ÌëÌÌ²ñÊóÆ»
SKY¡ÝHI¡ÊAAAÆüüâ¸÷·¼¡á39¡Ë¤¬Ç¯Æâ¤Î¥é¥¤¥Ö¤È¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤Ø¤Î½Ð±é¤ò¼Âà¤¹¤ë¤È25Æü¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO¤òÌ³¤á¤ë¡ÖBMSG¡×¤¬¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ÇÈ¯É½¤·¤¿¡£¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë³èÆ°¤ò¹Ô¤¦Ì¤À®Ç¯¤Î¾¯½÷¡×¤ò¿¼Ìë¤ËÊ£¿ô²ó¼«Âð¤Ë¸Æ¤Ó½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤Ê¤É¤È°ìÉô¤ÇÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
È¯É½¤Ç¤Ï¡¢Æ±¼Ò¤¬ÊóÆ»¤ò½Å¤¯¼õ¤±»ß¤á¡¢µ»öÃæ¤Ç»ØÅ¦¤µ¤ì¤¿ÅìµþÅÔÀÄ¾¯Ç¯·òÁ´°éÀ®¾òÎã¤Î°ãÈ¿¤ò´Þ¤á¡¢Æüüâ¤Ë¤è¤ë°ãË¡¹Ô°Ù¤ÎÍÌµ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ê£¿ô¤ÎÊÛ¸î»ÎÅù¤ÎÀìÌç²È¤Î»Ø¼¨¤ò¶Ä¤®¤Ê¤¬¤éÆâÉôÄ´ºº¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¤È¤·¡¢·ë²Ì¡¢°ãË¡¹Ô°Ù¤Ë³ºÅö¤¹¤ë»ö¼Â¤Ï³ÎÇ§¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£°ìÊý¤Ç¡¢¡ÖÂ¿¤¯¤Î³§ÍÍ¤Ë¤´ÌÂÏÇ¤È¤´¿´ÇÛ¤ò¤ª¤«¤±¤¹¤ë»öÂÖ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤ËÂÐ¤·¡¢Åö¼Ò·Ð±Ä¿Ø¤Ï¡¢Æüüâ¤È¤È¤â¤Ë¤½¤ÎÀÕÇ¤¤Î½Å¤µ¤ò²þ¤á¤Æ¸·½Í¤Ë¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¡Ö·Ð±ÄÂÎÀ©¤ÎÈ´ËÜÅª¤Ê¸«Ä¾¤·¤È¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¤Î¶¯²½¡×¡ÖÂåÉ½¼Ô¤ò´Þ¤àÁ´Ìò¿¦°÷¤Ø¤ÎµÒ´ÑÅª´Æººµ¡Ç½¤ÎÆ³Æþ¡×¡Ö¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹°Õ¼±¤ÎºÆÅ°Äì¤ÈÆâÉôÅýÀ©¤Î¹½ÃÛ¡×¡Ö·Ð±ÄÂÎÀ©¤ÎºÆ¹½ÃÛ¡×¤Ê¤É¤òÅ°Äì¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¤½¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡ÖÂÎÀ©¹½ÃÛ¤ÈºÆÈ¯ËÉ»ß¤ËÀìÇ°¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¤Þ¤¿¡¢ÂåÉ½¤Ç¤¢¤ëËÜ¿Í¤¬É½ÉñÂæ¤ËÎ©¤Ä¤³¤È¤Ç¡¢½êÂ°¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î³èÆ°¤ËÉÔÉ¬Í×¤Ê·üÇ°¤ä»Ù¾ã¤òµÚ¤Ü¤¹¤³¤È¤ÏÈò¤±¤ë¤Ù¤¤Ç¤¢¤ë¤È¤ÎÈ½ÃÇ¤«¤é¡¢Ç¯Æâ¤ËÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿½Ð±é¤Î¤¦¤Á¡¢°Ê²¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼Âà¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÇ¯Æâ¤Î³èÆ°¼Âà¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
½Ð±é¼Âà¤¹¤ë¥é¥¤¥Ö¤Ï27Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ÖCOUNTDOWN JAPAN 25¡¿26¡×¡£½Ð±é¤ò¸«¹ç¤ï¤»¤ëTVÈÖÁÈ¤Ï29ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡ÖÈ¯É½¡ªº£Ç¯¥¤¥Á¥Ð¥óÄ°¤¤¤¿²Î¡ÁÇ¯´Ö¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥¢¥ï¡¼¥É2025¡Á¡×¡£°ìÊý¤Ç¡¢È¯É½°ÊÁ°¤Ë¼ýÏ¿ºÑ¤ß¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï°ìÉô¤ò½ü¤¡¢Í½Äê¤É¤ª¤ê¸ø³«¡¦ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
SKY¡ÝHI¡¡¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤·¤Þ¤·¤Æ¡¢¤Þ¤º¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¡¢´Ø·¸¼Ô¤Î³§ÍÍ¤ËÂ¿Âç¤Ê¤´¿´ÇÛ¤È¤´ÌÂÏÇ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤³¤È¤ò¿¼¤¯¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò·Á¤Ë¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦°ì¿´¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Ê¤ê¤Ë¿ÔÎÏ¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¸Ä¿Í¤Î»þ´Ö´¶³Ð¤ä¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Îºß¤êÊý¤¬¡¢µÒ´ÑÅª¤Ë¸«¤Æ¼Ò²ñÅª¤ËÈó¾ï¼±¤Ç¤¢¤ê¡¢·ë²Ì¤È¤·¤Æ¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÁûÆ°¤ò¾·¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¿¼¤¯È¿¾Ê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
°ìÉô¤Î²±Â¬¤Ë¤¢¤ë¤è¤¦¤ÊË¡Îá°ãÈ¿¤ä¾òÎã°ãÈ¿¤ÏÄ´ººÊó¹ð¤Î¤È¤ª¤êÀÀ¤Ã¤Æ¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÁûÆ°¼«ÂÎ¤¬¡¢»ä¤ÎÇ§¼±¤Î´Å¤µ¤ÎÉ½¤ì¤À¤È¿¼¤¯È¿¾Ê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¡ÖÀ¤´Ö¤È¤Î´¶³Ð¤Î¥º¥ì¡×¤òÀ§Àµ¤·¡¢¿®Íê¤ËÂ¤ë¼«Ê¬¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢º£¸å¤Ï¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¤Î¶¯²½¤È¼«¿È¤Î»ÑÀª¤Î¸«Ä¾¤·¤ËÀìÇ°¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
À¿¿´À¿°Õ¡¢¿®Íê²óÉü¤Ë¸þ¤±¤Æ¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÅÙ¤ÏÀ¿¤Ë¿½¤·Ìõ¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡Æüüâ¸÷·¼