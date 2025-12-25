3連休のはじまりは、爽やかな秋晴れ

会場となったのは、お台場の湾岸沿いに広がる潮風公園。心地よい潮風と抜けるような青空に迎えられながら、会場へと向かいました。

到着したのは午前8時半。開場まではまだ1時間以上ありますが、すでに周囲にはイベントを楽しみにしている来場者の姿もちらほら。

今回のフェスタは約180店舗が出展する日本最大級のドッグイベント。準備中のブースを横目に、「どんな商品やサービスに出会えるのか」と期待が高まります。

開場と同時に会場は一気にヒートアップ

軽めの朝食を済ませ、いよいよ開場時間。

ゲートをくぐった瞬間、目に飛び込んできたのは人・犬・人・犬！

屋外イベントとは思えないほどの賑わいです。

さまざまな犬種のわんちゃんたちが、思い思いの装いで会場を歩く姿に、自然とこちらのテンションも上がります。

活気あふれる雰囲気に包まれながら、まずは気になっていたブースへ向かいました。

愛犬と思い出の記念撮影！「フォトスポット」が大盛況

会場内には、いくつかの「フォトスポット」が設置されており、愛犬とイベントの思い出を残せる写真撮影ブースが賑わっていました。

大正製薬 わんビオフェルミンS

メインステージ正面という立地もあり、ひときわ賑わっていたのが大正製薬の「わんビオフェルミンS」ブース。

フォトスポットでは、愛犬がビオフェルミンSのパッケージに「なりきり撮影」できるブースが登場。

パッケージになりきった愛犬の写真が撮影できると、思わず笑顔がこぼれる飼い主さんも。かなりの盛り上がりを見せていました。

「わんビオフェルミンS」のサンプル品をゲット！

私も自然と足を止めてしまう空気感に引き寄せられ、立ち寄ってみると、ちょうど来場者向けにサンプル配布が行われていました。

普段おなじみのビオフェルミンは錠剤タイプですが、わんビオフェルミンSはプレーン味の粉末タイプ。

パッケージにも可愛らしいワンちゃんが描かれており、愛犬家の目を引くデザインです。会場限定の販売も行われていました。

へーベルメゾン わんこ運動会

「へーベルメゾン」のブースには、イベントテーマ「わんわん運動会」をイメージした可愛らしいフォトスポットが人気のようでした。

まるで愛犬が運動会へ参加したような写真が撮れるスポットで、長い列ができるほどの大人気ぶりでした。

フラッフィーくんモニュメント

FLAFFY初のイベントキャラクター「フラッフィーくん」のフォトスポットも大盛り上がりでした。

高さ約3メートルの巨大フラッフィーくんは、そのインパクト抜群の姿で注目を集め、撮影待ちの列がゲートの外まで伸びるほどの大人気となっていました。

会場を彩るメインイベント「デコバギー選手権」

会場内を見て回っていると、いよいよメインステージでイベントがスタート。注目を集めていたのは、恒例企画の「デコバギー選手権 supported by ビオフェルミン」です。

フリルや花柄、ライトアップなど、個性豊かに装飾されたバギーとわんちゃんたちがステージ前に集結。

飼い主さんの“愛”が詰まったデコレーションは、どれも完成度が高く、会場からは自然と歓声が上がります。

審査員も頭を悩ませるほどの接戦で、「見る側も楽しい」イベントとして大きな盛り上がりを見せていました。

夕暮れまで賑わい続けたドッグラン

イベントの締めくくりに訪れたのは、会場内のドッグラン。飼い主さんと一緒に元気いっぱい走り回るわんちゃんたちの姿が、夕日に照らされどこかドラマチック。

開場から閉場間際まで常に人が集まっていたことを考えると、このドッグランこそ、会場随一の人気コンテンツだったのかもしれません。

人も犬も、思いきり体を動かす時間はやはり特別ですね。

日本最大級ドッグフェス、次回開催にも期待

現時点では次回開催の詳細は発表されていませんが、人と犬が一緒になって楽しめる、非常に完成度の高いイベントでした。

また開催される機会があれば、ぜひ足を運びたいと思います。ペットたちへの感謝を改めて実感できた、素敵な一日でした。