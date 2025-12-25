サッカーJ1・ファジアーノ岡山はMF・岩渕弘人選手が来季ベガルタ仙台に完全移籍することを発表しました。岩渕選手は今季リーグ戦32試合に出場、3得点をあげています。

移籍を受けて岩渕選手はクラブのホームページで以下のコメントを発表しています。

（岩渕弘人選手）

「ベガルタ仙台に移籍する事を決断しました。

ファジアーノ岡山に関わる全ての皆さんには感謝しかありません。

昨年いわきから移籍してきた自分を温かく迎え入れてくれた事。JFLからスタートした自分をJ1の舞台に上げてくれたこと。今年チームの力になれず心が折れそうになった時、何度も背中を押してくれた事。0-5で負けた試合後も大きな声で応援し、次やってやる！と鼓舞してくれた事。

本当に素晴らしいクラブに来られました。これからも岡山らしく、選手と一緒に戦って欲しいなと思います」





「そして19番のグッズを買って応援してくれていた皆さん。悲しい報告となってしまいすみません。ピッチから見える皆さんの姿にいつも勇気をもらっていました。これからも気にかけてくれたら嬉しいです」「まだまだ、素晴らしいスタッフ・選手・ファン、サポーターの皆さんと一緒に戦いたかったですが、小さい頃から大好きなクラブ、自分に夢を与えてくれたクラブからのオファーを断る事が出来ませんでした」「クラブは変わりますが、この2年岡山で学んだ事をこれから自分の武器として、子どもたちに夢を与えられるように、そして1年半後J1の舞台で岡山と対戦し、点を決めて勝つ事を次の目標にしてがんばってきます！最後に、個人チャント最高に大好きです！2年間本当にありがとうございました！」