新しい学校のリーダーズのSUZUKAさんは12月24日、自身のX（旧Twitter）を更新。スタイルの良さが際立つ全身ショットを公開し、反響を呼んでいます。
ファンからは「美しすぎるんだが！？」「神々しくすらある！」「息を呑みました」「何個顔持ってるの？」「フィギュア化希望！」などの声が。また「ルルーシュおるやん」「ほぼルルーシュ」といったコメントも寄せられました。
「何個顔持ってるの？」SUZUKAさんは、1枚の全身ショットを投稿。セーラー服からインスパイアを受けたジャケットにスキニーパンツ、さらにはロングブーツを着用しています。SUZUKAさんのスタイルの良さが際立つ、圧巻の1枚です。
「美しくてクラクラしちゃう」21日の投稿では「BARFOUT! 2026年1月号 12月19日発売」と告知し、今回と同じ衣装の上半身のみが写ったショットを公開したSUZUKAさん。ファンからは「美しくてクラクラしちゃう」「これ見て尋常でいられるのか？」といった反響が寄せられています。気になった人はチェックしてみてくださいね。
