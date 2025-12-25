新しい学校のリーダーズのSUZUKAさんは12月24日、自身のXを更新。スタイルの良さが際立つ全身ショットを公開しました。（サムネイル画像出典：SUZUKAさん公式Xより）

新しい学校のリーダーズのSUZUKAさんは12月24日、自身のX（旧Twitter）を更新。スタイルの良さが際立つ全身ショットを公開し、反響を呼んでいます。

【写真】新しい学校のリーダーズ・SUZUKAの圧巻スタイル

「何個顔持ってるの？」

SUZUKAさんは、1枚の全身ショットを投稿。セーラー服からインスパイアを受けたジャケットにスキニーパンツ、さらにはロングブーツを着用しています。SUZUKAさんのスタイルの良さが際立つ、圧巻の1枚です。

ファンからは「美しすぎるんだが！？」「神々しくすらある！」「息を呑みました」「何個顔持ってるの？」「フィギュア化希望！」などの声が。また「ルルーシュおるやん」「ほぼルルーシュ」といったコメントも寄せられました。

「美しくてクラクラしちゃう」

21日の投稿では「BARFOUT! 2026年1月号　12月19日発売」と告知し、今回と同じ衣装の上半身のみが写ったショットを公開したSUZUKAさん。ファンからは「美しくてクラクラしちゃう」「これ見て尋常でいられるのか？」といった反響が寄せられています。気になった人はチェックしてみてくださいね。

(文:堀井 ユウ)