鈴木砂羽、“夫”と仲良しショット「クリスマスイブからお出かけ」
俳優の鈴木砂羽（53）が25日、自身のXを更新。ドラマ『相棒』シリーズで夫婦役を演じる寺脇康文（63）との2ショットを投稿した。
【写真】かわいすぎる…鈴木砂羽、“夫”と仲良しショット「クリスマスイブからお出かけ」
鈴木は、寺脇と船に乗った2ショットなどを投稿。「薫ちゃんと美和子は船に乗ってクリスマスイブからお出かけ」と伝え、「この後あんな事になるなんてツユ知らず…」と『相棒』内で何かが起きることを示唆した。
そして「来年の元日スペシャル、楽しみにしていて下さいね」と告知し、「皆さま、Happy Merry Xmas!!」と呼びかけた。そして、「海風で髪がパヤパヤや〜」とつぶやいた。
この投稿に「早く薫ちゃんと美和子さんに会いたい！！」「ますます綺麗になってますね」「砂羽姉さん 美しい笑顔」「本当の夫婦みたい」などのコメントが寄せられた。
