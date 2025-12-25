タレントの村重杏奈（27）が24日深夜放送の日本テレビ系「人間研究所〜かわいいホモサピ大集合!!〜」(水曜後11・59）に出演。「すっごいしゃべりやすい」と思うMCを明かす場面があった。

番組は動物たちがホモ・サピエンス（人間）の謎の行動・習性を研究していく“逆転アニマルバラエティー”。この日は1時間SPで、「千鳥」のノブをゲストに迎え、「業界人にコンサルしてもらおう！」をテーマに、MCとしての「番組の回し方」などについてトークした。

研究員の伊集院光扮するブルドッグのヒカルが「MCになると“こいつしゃべってねえな”“面白いこと思いついてなさそうだな”と思っても指してあげるの？」と質問。ノブは「それはそうっすね。やっぱり、なんか若手の時にひな壇とかで“今日しゃべれんかったな”ってへこんで帰ったことが何回もあったんで、そういうのは一応ないように」と話すと、所長のロバート秋山扮するニホンザルのリュウは「そんなことまで計算してんだ。すごいな」と感心。

これに、村重は「だってノブさんとご一緒させてもらったら、何かしらしゃべれて帰るイメージあります」と告白。ノブは「あなたは元々しゃべれるし」と苦笑いを浮かべた。

ヒカルは「だって今日さ、村重すげーイキイキしてんじゃん。いつもは途中で諦めるじゃん。あれはリュウくんが悪いんだぞ、きっと。ノブくんとあんな安心していっぱいしゃべれるのにさ」と指摘。

村重は「諦めてないですよ」と否定しつつも「やっぱり、ホモサピのMCの方とリュウくんの違いは、よく肛門とか言っちゃうんです、番組で。そういうワードを出してるときに、やっぱり映してほしくない瞬間があるから。でもホモサピの方はそれを分かってるから、凄いしゃべりやすいです、今日は」と明かした。