金正恩総書記が原潜を視察した/KCNA

ソウル（CNN）北朝鮮は25日、同国初の原子力潜水艦だと主張する艦艇の新たな画像を公開した。艦体のサイズは巨大で、米海軍の一部の攻撃型原潜に匹敵する。

国営メディアが公開した写真には、金正恩（キムジョンウン）総書記が屋内の建造施設で誘導ミサイル潜水艦を視察する様子が写っており、潜水艦がまだ進水していないことが示唆されている。

原子力潜水艦の建造は、金氏が2021年の朝鮮労働党大会で初めて言及して以来の長年の目標だが、韓国が最近トランプ米政権から原潜開発のゴーサインを得たことで、金氏の計画に切迫感が加わったとみられる。

原潜には多くの長所がある。通常動力型潜水艦の多くは、ディーゼルエンジンを動かす空気を取り入れるため定期的に浮上し、バッテリーを充電して潜航に備える必要があるが、原潜の場合、乗員用の食料を十分に積めば、実質的に何年も潜航し続けることが可能だ。

また、原潜は一般に通常動力型より高速で、静粛性も高いケースが多い。現時点でこの技術を保有しているのは米国とロシア、中国、フランス、英国、インドのみだ。

25日に公開された画像からは、3月に初めて存在が公表された原潜の建造が大きく進展していることがうかがえる。

国営メディアによると、この潜水艦の排水量は8700トン。米海軍のバージニア級攻撃原潜の大半と同等になる。

朝鮮中央通信（KCNA）によると、金氏は25日、国防政策にとっての原潜の重要性を改めて強調。北朝鮮の防衛政策は「文字通り、最も強力な攻撃力をベースにしている」と述べた。

KCNAは「我々は武力建設において、超強力な攻撃能力こそが国の安全を守る最大の盾だとみている」との金氏の発言を伝えている。