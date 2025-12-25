ドンキ初売りは元旦から！ 福袋や家電、ゲーム機などを「驚安」で販売
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス（PPIH）は、同社が運営するドン・キホーテやMEGAドン・キホーテ、アピタ、ピアゴなどの国内約660店舗で2026年1月1日から営業を開始し、一部店舗で新春福袋を販売する。
ドン・キホーテやアピタ、ピアゴなどのPPIHグループ店舗で初売りが行われる
ドン・キホーテでは食品、酒・ドリンク、菓子や家電・ゲーム機、バラエティ雑貨・フィットネス用品など幅広いジャンルの商品を特価販売する。また、元旦から397店舗で福袋を販売。福袋の種類や取り扱いは店舗によって異なる。
福袋の例として、TCL 50V型 QLED4Kチューナー内蔵液晶テレビ＋シアターバーが55,000円、ANKERのポータブル電源やソーラーパネル、防塵・防水バッグのセット「太陽光充電対応どこでも電源3点セット」が66,000円など。
また、2026年は「情熱価格 お菓子福袋（ドンペンバッグつき）」が初登場。年末年始に家族や友人と楽しめる6種のスナックと「日本全国ドンペンクリアステッカー」が付いている。
TCL 50V型 QLED4Kチューナー内蔵液晶テレビ＋シアターバー福袋のイメージ
太陽光充電対応どこでも電源3点セットのイメージ
