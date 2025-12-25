安藤優子、自宅の豪華クリスマスツリー披露「おしゃれな飾り付け」「大きくてすごい」の声
【モデルプレス＝2025/12/25】キャスターの安藤優子が12月24日、自身のInstagramを更新。自宅のクリスマスツリーを公開した。
◆安藤優子、自宅クリスマスツリー公開
安藤は「Merry Xmas！イヴ」と記し、根元にプレゼントの箱やポインセチアなどが置かれ、たくさんのオーナメントが飾り付けられた大きなクリスマスツリーを披露。「我が家は特段のイベントも外食の予定もない､ジミーな1日でございます（笑）これから髪の毛切ったり､各種メンテナンスです（笑）」と予定を明かした。
また、白いカーディガンにデニムパンツのカジュアルコーディネートや愛犬の写真なども公開している。
◆安藤優子の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「メリークリスマス」「素敵なツリー」「おしゃれな飾り付け」「大きくてすごい」「可愛い」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
