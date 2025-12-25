内田理央、ヒョウ柄ミニスカ×タイツ姿でディズニー満喫「可愛さレベチ」「冬コーデ素敵」と反響
【モデルプレス＝2025/12/25】女優の内田理央が12月24日、自身のInstagramを更新。東京ディズニーリゾートでのヒョウ柄ミニスカートのコーディネートを公開した。
【写真】34歳女優「可愛さレベチ」ヒョウ柄ミニスカでディズニー満喫
内田は「はぴはぴめりくりいぶ みんなはどんなクリスマス？私はお友達とクリパの予定！」とクリスマスの予定を報告。「前に行ったDisneyの載せてない写真です」と記し、階段に座っているところを上から撮影した「おしゃれキャット」のキャラクターのファンキャップをかぶり、ヒョウ柄のミニスカートにタイツを履いた姿や、ぬいぐるみに顔を寄せて撮影している写真など、東京ディズニーリゾートでのショットを複数枚公開した。
この投稿に、ファンからは「可愛すぎる」「楽しそう」「画角おしゃれ」「冬コーデ素敵」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】34歳女優「可愛さレベチ」ヒョウ柄ミニスカでディズニー満喫
◆内田理央、ヒョウ柄ミニスカのディズニーショット公開
内田は「はぴはぴめりくりいぶ みんなはどんなクリスマス？私はお友達とクリパの予定！」とクリスマスの予定を報告。「前に行ったDisneyの載せてない写真です」と記し、階段に座っているところを上から撮影した「おしゃれキャット」のキャラクターのファンキャップをかぶり、ヒョウ柄のミニスカートにタイツを履いた姿や、ぬいぐるみに顔を寄せて撮影している写真など、東京ディズニーリゾートでのショットを複数枚公開した。
◆内田理央の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「可愛すぎる」「楽しそう」「画角おしゃれ」「冬コーデ素敵」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】