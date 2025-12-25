クリスマス直後の年末こそ、女性をデートに誘いやすい理由９パターン
クリスマス前のカップル成立ラッシュの波に乗り損ねると、「俺の１年終了…」と今年のまとめに入ってしまいたくなります。しかし本当のチャンスはこれからかもしれません。今回は、10代から30代の独身男性154名に聞いたアンケートを参考に「実はクリスマス直後の『年末』こそ女の子をデートに誘い出しやすい理由９パターン」をご紹介します。
【１】帰省先で、「彼氏がいる」と宣言したい女性もいそうだから
「親から縁談を持ちかけられる年頃の女性なら、重要なポイント」（30代男性）というように、人によっては帰省前に彼氏を作っておきたい事情がありそうだからです。弱みに付け込むのではなく、「俺も実家に帰ると結婚しろとうるさくて…」などと共感を誘うといいかもしれません。
【２】「新年を彼氏と一緒に迎えたい」と願う女性は多そうだから
「カップルで年を越したいと思っているのは男だけじゃないはず」（20代男性）というように、1年の節目に誰かの隣にいたいと望む女性は少なくなさそうだからです。「焼肉の食べ納めをしよう」などと、「今年最後の○○」をテーマにデートを企画してもよさそうです。
【３】「カウントダウン」などの年末イベントは、一人だと行きにくいから
「逆に女の子から年越しライブに誘われることもある」（20代男性）というように、年末ならではの集まりは、一人では参加しにくいからです。めぼしい口実を思いつかなければ、シンプルに初詣に誘うのもいいでしょう。
【４】大掃除や新年の準備など家で過ごすことが多く、外出したい気分になるから
「実家暮らしだと、家族と一緒にいるのが窮屈になる」（20代男性）というように、家のことにかかりきりで、外の空気を吸いたくなる女性も多いと考えられるからです。忙しそうな相手には「気分転換にお茶でも」と短いデートを提案してみてはいかがでしょう。
【５】帰省や旅行の予定がないと暇だから
「年末はやることがない。一人暮らしならなおさら」（30代男性）というように、年末年始に用事がないと暇を持て余していると考えられるからです。「ずっと閉じこもってると太るよ」などと冗談めかして外に連れ出す手も使えそうです。
【６】「１年の終わりを誰かと一緒に過ごしたい」と願う女性は多いから
「クリスマスはパーティーで気を紛らわせるとしても、年末は寂しいはず」（20代男性）というように、人恋しさが最高潮の女性が多いと思われるからです。いきなり「一緒に紅白観よう」などと家デートを提案するのもアリでしょう。
【７】クリスマス前や当日に彼氏とケンカ別れしている可能性があるから
「大きな恋愛イベントほど、カップルが破局しやすいというので」（30代男性）というように、クリスマス前後に恋人と別れている女性もいると推測されるからです。彼氏ありの女性に片想いしている場合、「クリスマスどうだった？」と軽く探ってもいいかもしれません。
【８】販売業やサービス業の女性はクリスマスどころではなかったから
「クリスマスを盛り上げる側の人は、やっと一息つけるはず」（30代男性）というように、仕事柄クリスマスを楽しめなかった女性を誘いやすいからです。「今からクリスマスをやり直さない？」などとやり残した気持ちを救ってあげるとよさそうです。
【９】クリスマスを彼ナシで過ごした女性は相当なダメージを受けているから
「自分と同じような状況の女性はたくさんいると思う」（20代男性）というように、一人きりのクリスマスを過ごし、寂しい気持ちになっている女性が多いと考えられるからです。「この映画観たかったんだけど、クリスマスはカップルだらけだったから…」などと誘うのが自然かもしれません。
クリスマスを楽しく過ごせなかった上、年始も一人では幸先が悪いという女性心理が働くようです。互いに楽しい正月が迎えられるよう、思い切って気になる女性をデートに誘ってみてはいかがでしょうか。（熊山 准）
【調査概要】
期間：2013年10月13日（日）から10月20日（日）まで
対象：合計154名（10代、20代、30代の独身男性）
地域：全国
方法：インターネット調査
