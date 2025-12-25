【figma ソフィア・F・シャーリング アップデートver.】 受注期間：12月25日～2026年2月11日 2026年9月 発売予定 価格：12,800円

マックスファクトリーは、アクションフィギュア「figma ソフィア・F・シャーリング アップデートver.」を2026年9月に発売する。受注期間は2026年2月11日まで。価格は12,800円。

本製品は、イラストレーターの高峰ナダレ氏が手がけるオリジナル作品「バニースーツプランニング」より、「ソフィア・F・シャーリング」を同社のアクションフィギュアシリーズ「figma」で商品化したもの。

2022年11月に発売された「figma ソフィア・F・シャーリング」から、面相プリントを最新の技術でアップデートし、さらに可愛くなって立体化されている。

表情は、「笑顔」「ドヤ顔」「あせり顔」「目閉じ笑顔」の4種が付属しているほか、付属物は「シールドボード」「ロングウォーターガンランス」「ハンドウォーターガン」「ランス延長パーツ」などが用意されている。

「シールドボード」は盾にもサーフボードにもなる仕様となっており、「ロングウォーターガンランス」は各部で分離可能。ランス延長パーツを使ってオリジナル武器を作ることができる。

印象が大きく変わる「ゴーグル付き前髪」も付属し、さまざまなシーンを可能にする可動支柱付きfigma専用台座が同梱している。

また「グッドスマイルカンパニー公式ショップ」で購入すると、特典として「Lサイズfigma台座」が付属する。

「figma ソフィア・F・シャーリング アップデートver.」

グッドスマイルカンパニー公式ショップ特典「Lサイズfigma台座」

仕様：塗装済み可動フィギュア スケール：ノンスケール サイズ：全高 約170mm（頭頂高：約150mm）

(C)高峰ナダレ

※写真はサンプル品を撮影しています。実際の商品とは一部仕様等異なる場合があります。