男子プロゴルフでツアー３１勝の片山晋呉（５２）が、２３日にＳ状結腸がんのため千葉市内の自宅で死去「ジャンボ」の愛称で親しまれた男子ゴルフ界のレジェンド、尾崎将司さん（享年７８）をしのんだ。

片山は２５日までに自身のインスタグラムを更新。「僕が高校生の時ジャンボさんにＶＩＳＡ太平洋でキャディーさせていただいた時の写真３５年前になります」とコース上での当時の写真をアップ。「一週間プロとはなんぞやってのを目の前でみさせていただき、初めての経験を沢山（たくさん）させていただきました。そこから合宿でお前は身体が小さいんだから日本で一番本日を読み、頭を使ってどうやったら一番になれるか今日からやりなさいと３５年前でも昨日の事のように鮮明に覚えています。また片手打ちもコレだけやればと言われ右、左と、その事だけを磨きなさい！と言われ今でもそれを続いてます！！」と振り返った。

そして「僕たちプロゴルファーの中でのスーパースター尾崎将司！！安らかにおやすみください。ありがとうございました」とつづった。

◆片山 晋呉（かたやま・しんご）１９７３年１月３１日、茨城・下館市（現・筑西市）生まれ。５２歳。実家がゴルフ練習場を経営し、２歳でクラブを握る。水城高、日大を経て９５年のプロテストに一発合格。９８年のサンコーグランドサマーでツアー初優勝。２０００、０４〜０６、０８年に賞金王。通算３１勝で永久シード保持。１７１センチ、７０キロ。