ステップワゴンに30周年専用タグを採用

ホンダ・ステップワゴンe:HEVエアーEX 30周年特別仕様車（写真手前）、ホンダ・ステップワゴンe:HEVスパーダ30周年特別仕様車（同奥）

ステップワゴンは「家族みんなの使い勝手を追求した、FF 1.5BOXライトミニバン」として、1996年5月に誕生した。

以来、多彩なシートアレンジによる使い勝手のよさや、1.5～2.0Lクラスのミニバンで最大級の室内空間など、初代から現行モデルまで共通する特長により、多くの方々から愛されている。

2022年5月に発売された現行6代目は、ホンダ史上最大の室内空間や、シンプルでクリーンなデザインにより、家族それぞれのライフスタイルを素敵に引き立てる存在となることを目指して開発された。

そして2025年5月には、AIR（エアー）にニーズの高いパワーテールゲートや2列目シートのオットマンなど、利便性・快適性の高い装備を追加した「AIR EX」を設定。

加えて、e:HEVスパーダ・プレミアムラインには、ブラックを基調とし、より質感を高めた「ブラックエディション」を新たに設定し、選択の幅を拡げている。

初代ホンダ・ステップワゴン（1996年）｜Honda STEP WGN（1st / 1996）

今回発売するモデルの30周年特別仕様車はいずれも、2列目シートヒーターやマルチビューカメラシステムなど「家族のための快適・安全装備」を追加し、ミニバンの基本価値をさらに強化した。

また、初代ステップワゴンの車名ロゴデザインをモチーフとした30周年専用エンブレムや、シートに30周年専用「STEP WGN」タグを加えるなど、これまでステップワゴンに乗っているユーザーには懐かしさを、そしてこれから乗る方には新鮮さや歴史が感じられるものとなっている。また、ボディカラーはそれぞれ5色ずつ設定された。

ホンダ・ステップワゴンe:HEVエアーEX 30周年特別仕様車｜Honda STEP WGN e:HEV Air EX 30th Special Model

ステップワゴン 30周年特別仕様車 主な装備・仕様

・マルチビューカメラシステム

・後退出庫サポート

・LEDルームランプ

・2列目シートヒーター

・アダプティブドライビングビーム

・30周年専用STEP WGNタグ

・30周年専用エンブレム

SPECIFICATIONS

ホンダ・ステップワゴンe:HEVエアーEX 30周年特別仕様車｜Honda STEP WGN e:HEV Air EX 30th Special Model

ボディサイズ：全長4800［4830］×全幅1750×全高1840mm

ホイールベース：2890mm

最低地上高：145mm

最小回転半径：5.4m

乗車定員：7人

車両重量：1830［1840］kg

総排気量：1993cc

エンジン：直列4気筒DOHC

最高出力：107kW（145ps）/6200rpm

最大トルク：175Nm（17.8kgf-m）/3500rpm

モーター最高出力：135kW（184ps）/5000-6000rpm

モーター最大トルク：315Nm（32.1kgf-m）/0-2000rpm

駆動方式：FF

WLTCモード燃費：19.8［19.6］km/L

税込車両価格：409万8600［415万9100］円

※［ ］内はステップワゴンe:HEVスパーダ30周年特別仕様車