声優・矢野奨吾、13年所属の事務所と契約満了で年内退所 『ハニーレモンソーダ』三浦界役などの人気声優
声優の矢野奨吾が、2025年12月31日をもって所属事務所と契約満了につき退所することが、所属事務所「スーパーエキセントリックシアター」より発表された。声優活動は続けていく。
【写真】達筆な字！気になる退所理由は…矢野奨吾の直筆コメント全文
直筆コメントも公開され、「いつも応援してくださる皆さま、関係者の皆さまへ」と題し、「このたび、2025年12月31日をもちまして、約13年間お世話になりました株式会社スーパーエキセントリックシアターを退所する運びとなりました」と報告。
理由は「声優としての可能を広げるため、新たな環境で挑戦したいと考え、このような決断に至りました。事務所、劇団、各関係者様をはじめ、いつも応援し支えてくださった全ての皆さまには、感謝の気持ちで一杯です」と関係者に感謝の気持ちを述べた。
最後に「これまでと変わらず、ひとつひとつのお仕事に 全身全霊で取り組んで参ります。日頃から応援してくださっている皆さま、今後とも変わらぬご声援を賜りますようお願い申し上げます」と伝えた。
矢野はアニメ『ハニーレモンソーダ』三浦界役、『アイドルマスター SideM』岡村直央役、『ツルネ -風舞高校弓道部』如月七緒役、『ギヴン』佐藤真冬役、『ヴィジュアルプリズン』ジャック・ムートン役、『群青のファンファーレ』有村優役などで知られる。また、ドラマや舞台出演も多く俳優としても活動している
