デュカートの新コート登場！割れ爪補修を叶えるマット仕上げが優秀

突然の割れ爪に悩んだ経験はありませんか？そんな日常の小さなトラブルに寄り添う新作が、トータルネイルブランド「デュカート」から登場します。2026年1月1日（木）発売の「割れ爪補修コート（マットタイプ）」は、補修※・補強※・ネイルカラーの3役を1本でこなす優秀アイテム。自爪のように自然な仕上がりで、シーンを選ばず使えるのも魅力です。ナチュラル派さん必見の新コートを詳しくご紹介します♡※物理的効果による

突然の割れ爪をさっと補修

「デュカート割れ爪補修コート（マットタイプ）」は、ひび割れた爪を一時的に接着して補修できるネイルコート。割れた部分だけでなく、爪表面全体や裏面まで塗ることで、より安定した仕上がりが期待できます。

割れの状態によっては補修が難しい場合もあるため、その際は爪やすりや爪切りで整えてから使用するのがおすすめ。乾きが早い速乾タイプなので、外出前の応急ケアにも心強い存在です。

OTEGALUNで楽しむ冬の指先♡初のマグネットカラーが登場

マット仕上げで自爪のように

今回のマットタイプ最大の特長は、色やツヤが目立たない自爪風の仕上がり。素の爪に近い自然な色味と質感で、何も塗っていないかのように見せてくれます。

既存の「割れ爪補修コート」（2025年4月発売）が血色感とツヤを与えるタイプなのに対し、新作はよりリアルな爪の質感を追求。

色付きネイルができない方や、補修箇所を目立たせたくない方、男性にも使いやすい仕様です。

爪を守るケア成分と商品情報

価格：990円（税込）

フィルム処方の被膜が爪表面をコーティングし、薄く弱くなった爪を補強。ジェルネイルのオフ後など、爪の薄さが気になる方にもおすすめです。

さらに、加水分解シルクエチル、加水分解ケラチン（羊毛）、リボフラビン、パンテノールの4種のネイルケア成分（保湿成分）を配合。乾燥を防ぎ、健やかな爪へ導きます。

容量：9mL

色数：新1色

発売日：2026年1月1日（木）

（一部店舗で先行発売中・店舗によって発売日が前後する場合があります）

ナチュラル派の新定番コートに♡

補修力と自然な見た目を両立した「デュカート割れ爪補修コート（マットタイプ）」は、爪トラブルをさりげなくケアしたい大人女性の心強い味方。

ネイルを楽しめない日も、自爪を美しく整えてくれる存在です。バッグに1本忍ばせておけば、突然の割れ爪にも落ち着いて対応できるはず。日常に寄り添う実力派コートで、指先の自信を取り戻してみてはいかがでしょうか♪