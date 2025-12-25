¡Ú SKY-HI ¡Û ¡Ö¡ØÀ¤´Ö¤È¤Î´¶³Ð¤Î¥º¥ì¡Ù¤òÀ§Àµ¤·¡¢¿®Íê¤ËÂ¤ë¼«Ê¬¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢º£¸å¤Ï¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¤Î¶¯²½¤È¼«¿È¤Î»ÑÀª¤Î¸«Ä¾¤·¤ËÀìÇ°¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¡¡¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¼Õºá
BMSG¤¬¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ò¹¹¿·¡£
¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ç¡¢¼«¿È¤Ç¤â¡ÖBMSG¡×¤ò·Ð±Ä¤·¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ëSKY-HI¤³¤ÈÆü¹â¸÷·¼¤µ¤ó¤¬¡¢¼«¿È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î°ìÉô¥á¥Ç¥£¥¢ÊóÆ»¤Ë¸ÀµÚ¤·¡¢¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
SKY-HI¤µ¤ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢°ìÉô¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¿¼Ìë¤ËÌ¤À®Ç¯¤È¼«Âð¤ÇÌÌ²ñ¤·¤¿¤Ê¤É¤ÎÊóÆ»¤¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¡¡BMSG¡¡¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤è¤ê°úÍÑ¡¡¡Û
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤·¤Þ¤·¤Æ¡¢¤Þ¤º¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¡¢´Ø·¸¼Ô¤Î³§ÍÍ¤ËÂ¿Âç¤Ê¤´¿´ÇÛ¤È¤´ÌÂÏÇ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤³¤È¤ò¿¼¤¯¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò·Á¤Ë¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦°ì¿´¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Ê¤ê¤Ë¿ÔÎÏ¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¸Ä¿Í¤Î»þ´Ö´¶³Ð¤ä¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Îºß¤êÊý¤¬¡¢µÒ´ÑÅª¤Ë¸«¤Æ¼Ò²ñÅª¤ËÈó¾ï¼±¤Ç¤¢¤ê¡¢·ë²Ì¤È¤·¤Æ¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÁûÆ°¤ò¾·¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¿¼¤¯È¿¾Ê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
°ìÉô¤Î²±Â¬¤Ë¤¢¤ë¤è¤¦¤ÊË¡Îá°ãÈ¿¤ä¾òÎã°ãÈ¿¤ÏÄ´ººÊó¹ð¤Î¤È¤ª¤êÀÀ¤Ã¤Æ¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÁûÆ°¼«ÂÎ¤¬¡¢»ä¤ÎÇ§¼±¤Î´Å¤µ¤ÎÉ½¤ì¤À¤È¿¼¤¯È¿¾Ê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¡ÖÀ¤´Ö¤È¤Î´¶³Ð¤Î¥º¥ì¡×¤òÀ§Àµ¤·¡¢¿®Íê¤ËÂ¤ë¼«Ê¬¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢º£¸å¤Ï¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¤Î¶¯²½¤È¼«¿È¤Î»ÑÀª¤Î¸«Ä¾¤·¤ËÀìÇ°¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
À¿¿´À¿°Õ¡¢¿®Íê²óÉü¤Ë¸þ¤±¤Æ¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÅÙ¤ÏÀ¿¤Ë¿½¤·Ìõ¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
ÂåÉ½¼èÄùÌò Æü郄¸÷·¼
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û