サンドウィッチマンが25日、都内でメインパーソナリティーを務めたニッポン放送「第51回ラジオ・チャリティ・ミュージックソン」の24時間完走記者会見に出席した。

24日正午から24時間の特別番組で、大半を生放送で届けた。伊達みきお（51）は「24時間のお仕事は初めてのこと。若いころは徹夜で遊んだりもしてましたけど、50過ぎて24時間起きてたことはなかったのでね。結局、一睡もせず走り抜けた感じですね」。多数のゲストが出演し「欽ちゃん（萩本欽一）で始まり、アッコさん（和田アキ子）で終わる。最後アッコさんで完全に目が覚めましたね。ビンタされたわけじゃないんですけど」と笑わせた。

深夜に放送した「漫才サミットのオールナイトニッポン」企画では中川家、ナイツもパーソナリティーを担った。「中川家の剛さんが言ってました。3組で来年パーソナリティーやろうやって。あんまり言わない方なので、楽しかったんでしょうね。中川家さんとナイツ次第でまた来年もやります」と、2年連続の大役にも意欲を見せた。

同番組は目が不自由な人たちが安心して街を歩けるよう「音の出る信号機」を設置するためのチャリティープログラム。エンディングでは、筑波大学付属視覚特別支援学校の児童によるジングルベルの合唱と、児童からの手紙が読まれた。「教わったことが多かった24時間。あの子どもたちが幸せに、安全に過ごしていける環境づくりは大人がやっていかなければならない」と引き締めた。

富澤たけし（51）は24時間放送の苦労を「トイレ行くタイミングがなくて。生理現象が大変でした」と振り返った。「とにかく、早く帰らせてくれ。ちゃんとご飯を食べられていないので、奥さんから『ご飯作って待ってるね』ってメールが入ってたんで、まず飯を食いたいですね。食べたいのはスパゲティ・ミートソース」と話した。

一方で伊達は「僕はこのまま福井に行かなきゃいけないので帰れないですね」と吐露。「BS−TBSで日本唯一のコロッケ専門番組やってるんで、気持ちは福井です。コロッケ12個食べなきゃいけない」とまだまだ休めない様子だった。

26年1月31日までのキャンペーン期間中は、有楽町のニッポン放送正面玄関に募金箱が設置される。25日正午時点の募金総額は4148万305円となった。