女優鈴木京香（57）が、24日放送のニッポン放送「第51回ラジオ・チャリティ・ミュージックソン」（正午スタート）にゲスト出演。宮城県人会で発覚した新事実に驚いた。

パーソナリティーのサンドウィッチマン伊達みきおは「つい先日ね、東京の八芳園でやりましたね。宮城県人会」と自身の呼びかけで念願の宮城県人会が開催されたことを報告。鈴木も同会に参加しており「すごかったですね。すごい盛り上がりました」と楽しげに振り返った。

伊達は自身のブログで、高橋ジョージ、荒川静香さん、宮藤官九郎、狩野英孝、千葉雄大、山寺宏一ら各界の著名人24人が集まった記念写真を公開しており「集合写真ね。鈴木京香さんの会心の笑顔」と話すと、鈴木は「相当うれしかったんでしょうね」と照れ笑い。伊達が「その後メールもいただきまして。『毎年恒例にしませんか？』と。京香さんからの」と鈴木からの定例化の提案があったと明かすと、鈴木は「よろしくお願いします。やりましょう」と前のめりで語った。

鈴木は県人会で顔を合わせた面々について「高橋ジョージさんとか、岸さん（楽天岸孝之）とか初めてお会いした方でしたし。あとモリクミ（森公美子）さんは久しぶりでしたし、宮藤官九郎さんもずいぶん前にお世話になったままでしたので、うれしかったです」としみじみ。また「あと史緒里ちゃん、久保史緒里ちゃんと私は同じ小学校の出身だったってことが分かったんですよ。ビックリで」と元乃木坂46久保史緒里との共通点に驚いた様子。さらに「八乙女君も一緒でした」とHey！Say！JUMP八乙女光も同じ小学校出身だと明かした。

伊達が「すごい小学校」と驚くと、鈴木は「盛り上がって、うれしくなりました」と声を弾ませていた。