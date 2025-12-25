＜叱る育児、躾できる？＞「僕、いい子が何か分からない」悩んで…【第5話まんが：ゴウの気持ち】
僕はゴウ（小2）。お母さんとお父さんは、僕のことよりもお互いのことが大切なのかなと思っています。お父さんにとって一番大切なのはお母さんで、僕は2番目。お母さんは自分が一番で、その次がお父さん、そして僕は3番目かな。でも、僕はお母さんとお父さんが大好きです。だけど……何をやっても叱られるし、前は「いいよ」と言っていたことでも怒られるので、最近は何がよくて、何が悪いのかわからなくなっています。もう何もしない方がいいのかなと思うようになりました。
やっていいこと、悪いことがわかりません。子どもだから、お母さんに迷惑をかけなければ何をしてもいいって前に言っていたのに。「わからない」と言ったのも本当にわからないからそう言っただけなのにお父さんには「口答え」だとまた怒られてしまいました。
何をしたら怒られるのか、どんな子が「いい子」なのか、僕はわからない。おばちゃんは挨拶の仕方を教えてくれました。それに、おばちゃん、すごく真剣に僕の話を聞いてくれて……スマホをいじりながらとか「話が長い、結局何が言いたいの？」とかも言わない……すごく話しやすい。
僕は、友だちも僕と同じように楽しいと思っていて、僕と一緒にいたいのだと思っていました。けれども、実際は僕とは違うことを考えていて、僕のことが嫌だと言うので、わからなくなってしまったのです。
お父さんやお母さんに相談したくても、僕の話をちゃんと聞いてくれません。だから、どうしたらいいのか、本当に困っていたのです。
「おばあちゃんの迷惑にならないように」と言われても、何が迷惑で何をしたらダメなのかわからず、黙っていることしかできませんでした。
原案・ママスタ 脚本・物江窓香 編集・石井弥沙
