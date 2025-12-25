Åì³¤ÂçÊ¡²¬¡¢¿·³ã»ºÂçÉÕÇË¤ê2Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥Ù¥¹¥È8¿Ê½Ð¡¡½à¡¹·è¾¡¤ÏIH½÷²¦¤Îºù²Ö³Ø±à¡Ú¹â¹»¥Ð¥¹¥±¡¦¥¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥«¥Ã¥×¡Û
¡¡¢¡¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¡¦Á´¹ñ¹â¹»Áª¼ê¸¢¥¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥«¥Ã¥×¡¡Åì³¤ÂçÊ¡²¬53¡½34¿·³ã»ºÂçÉÕ¡Ê25Æü¡¢ÅìµþÂÎ°é´Û¡Ë
¡¡½÷»Ò¤Î3²óÀï¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢Åì³¤ÂçÊ¡²¬¡ÊÊ¡²¬¢¡Ë¤¬¿·³ã»ºÂçÉÕ¡Ê¿·³ã¡Ë¤ò53¡½34¡Ê11¡½6¡¢21¡½12¡¢6¡½5¡¢15¡½11¡Ë¤ÇÇË¤ê¡¢3°Ì¤ËÆþ¤Ã¤¿2023Ç¯Âç²ñ°ÊÍè¡¢2Ç¯¤Ö¤ê¤Î8¶¯Æþ¤ê¤ò·è¤á¤¿¡£26Æü¤Î½à¡¹·è¾¡¤Ïº£²Æ¤ÎÁ´¹ñÁíÂÎ¤òÀ©¤·¤¿ºù²Ö³Ø±à¡Ê°¦ÃÎ¡¡Ë¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£
¡¡Âè1¥¯¥ª¡¼¥¿¡¼¡ÊQ¡Ë¤Ï¸ß¤¤¤ËÆÀÅÀ¤òÃ¥¤¤¹ç¤¦Å¸³«¤ÎÃæ¤Ç¡¢Åì³¤ÂçÊ¡²¬¤Ï¼ç¾¤ÎÅì¸ý¹È°¦¡Ê3Ç¯¡Ë¤¬ÌöÆ°¡£¥Á¡¼¥à¥È¥Ã¥×¤Î9ÅÀ¤òÃ¥¤¦³èÌö¤Ç¥ê¡¼¥É¤ËÆ³¤¤¤¿¡£Âè2Q¤Ï¥Ë¥¨¥«¥Ç¥£¥¸¥ã¡¦¥Õ¥¡¡¼¥ë¡Ê2Ç¯¡Ë¤¬¿ÈÄ¹190¥»¥ó¥Á¤Î¹â¤µ¤òÀ¸¤«¤·¤Æ¥´¡¼¥ë²¼¤Ç¶¯¤µ¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¤Ê¤É7ÅÀ¤òÃ¥¤¤¥ê¡¼¥É¤ò¹¤²¤¿¡£
¡¡Âè3Q¤Ï·ø¸Ç¤Ê¼éÈ÷¤ÇÁê¼ê¤ò5ÅÀ¤ËÍÞ¤¨¤Æ¥ê¡¼¥É¤òÊÝ¤Á¡¢ºÇ½ªQ¤âÍ¥°Ì¤Ë¿Ê¤á¤Æ¾¡¤Á¤¤Ã¤¿¡£