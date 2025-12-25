¡Ö¤Ê¡¢¤Ê¡¢¡¢¤Ê¤ó¤À¤³¤Î³»¡×¡ÖÇØÃæ¥Ð¥±¥â¥ó¤¹¤®¤ë¡×°æ¾å¾°Ìï¡¢Ä¶¥Ð¥¥Ð¥¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡ÖÁê¼êÂç¾æÉ×¤«¤Ê¡©¡×
¡Ö¸·¤·¤¤·±Îý¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¡×
¡¡¥Ü¥¯¥·¥ó¥°À¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé4ÃÄÂÎÅý°ì²¦¼Ô¤Î°æ¾å¾°Ìï¤¬Ä¶¥Ð¥¥Ð¥¤Î¾åÈ¾¿È¶ÚÆù¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¡¢Âç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡27Æü¤Ë¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤Î¥ê¥ä¥É¤Ç¥¢¥é¥ó¡¦¥Ô¥«¥½(¥á¥¥·¥³)¤È¤ÎËÉ±ÒÀï¤ËÎ×¤à°æ¾å¡£¡ÖThe rigorous training is over¡×(¸·¤·¤¤·±Îý¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿)¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë½ñ¤¹þ¤ß¡¢¾åÈ¾¿ÈÍç¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£
¡¡¶»¶Ú¤äÊ¢¶Ú¤Ï¥Ð¥¥Ð¥¤Ç¡¢¥µ¥ó¥É¥Ð¥Ã¥°¤òÍÉ¤é¤¹¾åÏÓ¤äÇØÃæ¤Î¶ÚÆù¤âÂç¤¤¯À¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤ÆËüÁ´¤Î»Å¾å¤¬¤ê¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤ë¡£¡¡°µ´¬¤Î¶ÚÆù¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡ÖÂÎ¡¡¤«¤Ã¤³¤è¤¹¤®¤ë¡×¡ÖÇØÃæ¥Ð¥±¥â¥ó¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤ä¤Ã¤¿¤ì¡¼¡ª¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¡×¡Ö¤Ê¡¢¤Ê¡¢¡¢¤Ê¤ó¤À¤³¤Î³»¡×¡Ö¥¥ì¥Ã¥¥ì¡×¡ÖÁê¼êÂç¾æÉ×¤«¤Ê¡©¡×¤Ê¤É¤È¶Ã¤¤È´üÂÔ¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£