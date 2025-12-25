­àÄ¶¥Ð¥­¥Ð¥­­á¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¤Î°æ¾å¾°Ìï

¡¡¥Ü¥¯¥·¥ó¥°À¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé4ÃÄÂÎÅý°ì²¦¼Ô¤Î°æ¾å¾°Ìï¤¬Ä¶¥Ð¥­¥Ð¥­¤Î¾åÈ¾¿È¶ÚÆù¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¡¢Âç¤­¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤Æ¤¤¤ë¡£

¡¡27Æü¤Ë¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤Î¥ê¥ä¥É¤Ç¥¢¥é¥ó¡¦¥Ô¥«¥½(¥á¥­¥·¥³)¤È¤ÎËÉ±ÒÀï¤ËÎ×¤à°æ¾å¡£¡ÖThe rigorous training is over¡×(¸·¤·¤¤·±Îý¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿)¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë½ñ¤­¹þ¤ß¡¢¾åÈ¾¿ÈÍç¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£

¡¡¶»¶Ú¤äÊ¢¶Ú¤Ï¥Ð¥­¥Ð¥­¤Ç¡¢¥µ¥ó¥É¥Ð¥Ã¥°¤òÍÉ¤é¤¹¾åÏÓ¤äÇØÃæ¤Î¶ÚÆù¤âÂç¤­¤¯À¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤ÆËüÁ´¤Î»Å¾å¤¬¤ê¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤ë¡£¡¡°µ´¬¤Î¶ÚÆù¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡ÖÂÎ¡¡¤«¤Ã¤³¤è¤¹¤®¤ë¡×¡ÖÇØÃæ¥Ð¥±¥â¥ó¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤ä¤Ã¤¿¤ì¡¼¡ª¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¡×¡Ö¤Ê¡¢¤Ê¡¢¡¢¤Ê¤ó¤À¤³¤Î³»¡×¡Ö¥­¥ì¥Ã¥­¥ì¡×¡ÖÁê¼êÂç¾æÉ×¤«¤Ê¡©¡×¤Ê¤É¤È¶Ã¤­¤È´üÂÔ¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£