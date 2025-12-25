Ä¹ÃË¤Ï¡Ö¸æ¾åÀèÀ¸¡×¤ÇÃíÌÜ¡ª·¦ÄÍÍÎ²ðà·ã»÷á²ÈÂ²½¸¹ç¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡Ö¤É¤ó¤É¤ó»÷¤Æ¤¤Þ¤¹¤Í¡Ä¡×¡Ö´é¾®¤µ¡ª¡ª¡×¡ÖÉã¤Á¤ã¤ó¤Î´é¤·¤Æ¤ë¡×¤ÎÀ¼
ËºÇ¯²ñ¤Ç½¸¹ç¡ªºÊ¤Ï¥À¥ó¥µ¡¼¡¢Äï¤ÏÇÐÍ¥¡Ä
¡¡ÇÐÍ¥¤Î·¦ÄÍÍÎ²ð(46)¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£ÇÐÍ¥¤ÎÄ¹ÃË¤äÄï¤¿¤Á¤È¤ÎËºÇ¯²ñ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤Æ¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖËºÇ¯²ñ¡¡¤Þ¤À»Å»öÇ¼¤á¤Â¤ã¤¢¤Ê¤¤¤±¤É¡¢º£Ç¯¤â¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡¡¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢Ãæ±û¤ËÂ©»Ò¤ÇÇÐÍ¥¤Î·¦ÄÍ°¦Î®(22)¤ä¡¢¥À¥ó¥µ¡¼¤ÇºÊ¤ÎPINKY(42)¡¢¼ÂÄï¤Î·¦ÄÍ½Ó²ð(44)¤é¤È1Ëç¤Ë¤ª¤µ¤Þ¤Ã¤¿¤Ë¤³¤ä¤«¤Ê¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡²ÈÂ²¤Î½¸¹ç¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡Ö°¦Î®¤¯¤ó¤¬¤É¤ó¤É¤ó»÷¤Æ¤¤Þ¤¹¤Í¡Ä¡×¡Ö¤¢¤¤¤ë¤¯¤ó´é¾®¤µ¡ª¡ª¡×¡ÖÉã¤Á¤ã¤ó¤Î´é¤·¤Æ¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡°¦Î®¤Ï¡¢2003Ç¯¤Ë·¦ÄÍÍÎ²ð¤È°ìÈÌ½÷À¤ÎÁ°ºÊ¤È¤Î´Ö¤ËÄ¹ÃË¤È¤·¤ÆÃÂÀ¸¡£°¦Î®¤Ïº£Ç¯ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿³Ø±à¥É¥é¥Þ¡Ö¸æ¾åÀèÀ¸¡×(TBS)¤Ë½Ð±é¤·¡Ö·¦ÄÍ°¦Î®¤¬¤Þ¤ë¤ÇGTO¤Î»þ¤Î·¦ÄÍÍÎ²ð¡×¡ÖÀÎ¤Î¤ªÉã¤µ¤ó¤ß¤¿¤¤¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼±é¤¸¤µ¤»¤é¤ì¤Æ¤ë¡Ä¡×¤Ê¤É¡¢¥É¥é¥Þ¡ÖGTO¡×(´ØÀ¾¥Æ¥ì¥Ó¡¢1998Ç¯)¤Ç¥Ö¥ì¥¤¥¯¤·¤¿Éã¤ò»×¤¤½Ð¤¹¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¡¢¶Ã¤¤È´î¤Ó¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£