½÷»Ò¤Î¥Ù¥¹¥È8¤¬·èÄê¡¡Ê¡²¬¸©Àª¤ÏÀº²Ú½÷»Ò¤ÈÅì³¤ÂçÊ¡²¬¡¢15Ç¯¤Ö¤ê¤Ë2¹»¤¬½à¡¹·è¾¡¿Ê½Ð¡Ú¹â¹»¥Ð¥¹¥±¡¦¥¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥«¥Ã¥×¡Û
¡¡¢¡¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¡¡Á´¹ñ¹â¹»Áª¼ê¸¢¥¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥«¥Ã¥×¡Ê25Æü¡¢ÅìµþÂÎ°é´Û¡Ë
¡¡½÷»Ò¤Î3²óÀï¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢8¶¯¤¬½Ð¤½¤í¤Ã¤¿¡£
¡¡Âç²ñ4Ï¢ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤¹µþÅÔÀº²Ú³Ø±à¡ÊµþÅÔ¡¡Ë¤äºòÇ¯3°Ì¤ÎÀº²Ú½÷»Ò¡ÊÊ¡²¬¡¡Ë¡¢2022¡¢23Ç¯Âç²ñ¤Ç3°Ì¤ÎÅì³¤ÂçÊ¡²¬¡ÊÊ¡²¬¢¡Ë¡¢º£²Æ¤ÎÁ´¹ñÁíÂÎÍ¥¾¡¤Îºù²Ö³Ø±à¡Ê°¦ÃÎ¡¡Ë¤Ê¤É¤¬¿Ê½Ð¤·¤¿¡£
¡¡½÷»Ò¤ÎÊ¡²¬¸©Àª2¹»¤¬8¶¯¤Ë¿Ê½Ð¤¹¤ë¤Î¤Ï2010Ç¯Âç²ñ¤ÎÃæÂ¼³Ø±à½÷»Ò¤ÈÊ¡²¬Âç¼ãÍÕ°ÊÍè¤Ç15Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡½à¡¹·è¾¡4»î¹ç¤Ï¤¤¤º¤ì¤â26Æü¸áÁ°9»þÈ¾¤Ë³«»ÏÍ½Äê¡£ÂÐÀï¥«¡¼¥É¤Ï¼¡¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡¡Àº²Ú½÷»Ò¡ÊÊ¡²¬¡¡Ë¡½µþÅÔÀº²Ú³Ø±à¡ÊµþÅÔ¡¡Ë¡¢Åì³¤ÂçÊ¡²¬¡ÊÊ¡²¬¢¡Ë¡½ºù²Ö³Ø±à¡Ê°¦ÃÎ¡¡Ë¡¢È¬±À³Ø±à¡ÊÅìµþ¡¡Ë¡½°ì´Ø³Ø±¡¡Ê´ä¼ê¡Ë¡¢Âçºå·°±Ñ½÷³Ø±¡¡ÊÂçºå¡Ë¡½ÁÒÉß¿é¾¾¡Ê²¬»³¡¡Ë¡£