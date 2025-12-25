吉田優利がフィギュアスケートの紀平梨花とクリスマスデート 競技の枠を超えた2ショットに「いいね！」殺到
吉田優利が自身のインスタグラムを更新。「めっちゃ正直な性格の関西ガール」と紹介すると、フィギュアスケートの紀平梨花とクリスマスデートを楽しむ写真を投稿した。
【写真】吉田優利&紀平梨花、競技は違うが世界を舞台に戦う2人の仲良し2ショット
投稿ではイルミネーションでライトアップされた木々を背景にした2ショットや、スイーツを手にした2人のアップを公開。吉田は今年8月にも「かわいい子見ーっけ」と、紀平と頬を寄せた写真を公開しており、2人は競技の枠を超えた仲良しのようだ。紀平もこの日のことを自身のインスタグラムに投稿。「夜は、優利ちゃんとイルミネーションデート」「昨日だけシーズン終わりのご褒美です。幸幸..」と嬉しそうに記すと、吉田とは違う写真を何枚も公開していた。紀平はフィギュアスケート女子シングルで、四大陸選手権で2つの金メダル、グランプリファイナルでも1つの金メダルを獲得している。冬季五輪での活躍も期待されていたが、2021年に右足の距骨疲労骨折のため主要大会を欠場し治療に専念してきた。そして今年、西山真瑚とペアを組みアイスダンスで競技に復帰。12月に開催された「全日本選手権」は4位にとどまったが、2030年にフランスで開催される冬季五輪を目指していく。
