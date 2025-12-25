歌手でタレントのあのちゃんが、“クソガキ大将”時代の写真を公開し、「まあ可愛いクソガキなこと」「子どもの頃も、今のあの姫もめちゃかわいいなぁ」など反響が寄せられている。

【映像】“クソガキ大将”時代のあのちゃん

これまでSNSで、「#僕服」とハッシュタグをつけた太ももあらわなミニスカ私服ショットや、深くスリットが入ったワンピース姿などさまざまなコーディネートを公開してきたあのちゃん。

幼さ残る“クソガキ大将”時代の写真を公開

2025年12月24日にはXを更新し、パーソナリティーを務めるニッポン放送のラジオ番組「あののオールナイトニッポン0」のオフショットも公開。「中学生やクソガキ大将の頃からずっと着てる服をまた今年も着ました。捨てどきわからない。」とコメントし、クリスマス時期に必ず着ているというセーター姿を披露。また、同じセーターを着る幼い自分の写真も公開し、「これは実家暮らし。未成年どころかクソガキ大将の頃のぼくですね。この服をきょう着てます、物持ちのいい奴です」とつづっている。

この投稿には、「クソガキ大将の頃の服が、今も似合ってるのがスゴイ！」「2014年のあのちゃんも、独り占めしたくなるほど超かわいい」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）