市川團十郎、親子でクリスマスディナーを満喫 「待ってる間、芝居のフリの話してる、、」長女・麗禾＆長男・勸玄の熱心な姿に感慨
歌舞伎俳優の市川團十郎白猿（48）が24日、自身のブログを更新。長女・堀越麗禾（市川ぼたん／14）、長男・堀越勸玄（市川新之助／12）と共にクリスマスディナーを楽しんだことを報告し、家族時間のオフショットを公開した。
【写真】「待ってる間、芝居のフリの話してる、、」クリスマスディナーでの長女・麗禾＆長男・勸玄
團十郎は、連投でディナーに出かけた様子を披露。ギリギリまで稽古をしていたそうで「へークリスマスイヴなのにね」と題したブログでは、「待ってる間、芝居のフリの話してる、、」と席で話し込んでいる子どもたちの写真を紹介し、「なんか泣けるわ、」と感慨深げな様子だった。
ほかにもイチゴがたっぷりとのったホールケーキに大喜びする麗禾＆勸玄の姿など、親子で楽しんだほほ笑ましいイブのひとときを写真とともに伝えている。
コメント欄には「クリスマスディナー 楽しい夜ですね！」「うわぁ…かわいい〜」「楽しそうだね」「お二人にはお芝居の話は日常の事 うれしいですね」「熱心なおふたり。いいですよね。さすがです」「このまま仲良く一緒に、育ってほしいですね」などと、さまざまな反響が寄せられている。
