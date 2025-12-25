パルマに所属する日本代表GKの鈴木彩艶が、まさかの“サンタクロース姿”で登場。公式Xの遊び心あふれる投稿がファンの間で話題となっている。

【画像】可愛すぎる「彩艶サンタ」

パルマの日本語公式Xは日本時間12月24日、「日本の皆さん、メリークリスマス！」と綴って1枚の画像を投稿。トナカイやクリスマスツリーのイラストと共に、サンタクロースの帽子と衣装を身にまとった鈴木の姿がコラージュされていた。

満面の笑みで可愛らしいポーズを決める鈴木だが、その画像は顔と身体が合成されたような“手作り感”満載の仕上がり。このシュールかつ愛らしい投稿に、ファンも即座に反応した。

SNS上では「さすがに可愛すぎる」「なんだこのアイコラ感w」「雑コラすき」「なんかジワる」「今日見たツイートの中で一番かわいいやん」「これは浦和サポを始めとするザイオンファンを悶絶させる意図もあるな」「今年一年ザイオンは公式に使われに使われましたねw」など、歓喜とツッコミのコメントが殺到している。

鈴木は11月8日のミラン戦で左手を負傷。左手第3指（中指）と舟状骨を骨折し、同月中旬には日本で手術を受けていた。その後のリハビリは順調で復帰は2月以降と見込まれており、ファンからは「俺達にとって、君の怪我が治ることが一番のクリスマス・プレゼントなんだよ」「早く回復しますように」「驚異的な回復力と聞いてるけどでも無理しないでね」など、回復を願う温かい声も寄せられた。

