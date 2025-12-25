日本テレビ系バラエティー「ぐるぐるナインティナイン」の人気企画「グルメチキンレース ゴチになります！ 26」が25日、最終戦を迎え「ぐるナイゴチ最終戦クビは最大3人!小芝＆文哉＆白石が全員クビ?コスプレ歌合戦」が放送される。

今夜の放送で最大3人のクビメンバーが決まり、「ゴチ」を去ることになる。クビになる人数は、ルーレットで決定する。昨年の「ゴチ25」最終戦では盛山晋太郎、やす子が“クビ”になった。そして「ゴチ26」から霜降り明星のせいやと白石麻衣が加入。1年間ゴチバトルを繰り広げてきた。

ゲストは坂上忍と福原遥が登場。他にはコスプレ紅白歌合戦も。元アスリート、元大人気アイドル、その他大物有名人がコスプレして熱唱する。

◆これまでの「自腹」金額

第1位 増田貴久27万6840円

第2位 せいや33万5140円

第3位 岡村隆史36万7412円

第4位 矢部浩之46万2300円

−−−“クビ”圏内−−−

第5位 白石麻衣66万2700円

第6位 高橋文哉84万550円

第7位 小芝風花96万3800円

最終戦は「大精算ルール」で、1位を取ると通算自腹金額がリセットされ残留決定となる。現在96万円で最下位の小芝風花、84万円で6位の高橋文哉、66万円の白石麻衣はクビ圏内のため、是が非でもこの一戦に勝ちたいところ。