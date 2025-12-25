なきごと「夢幻トリップ」、TVアニメ『素材採取家の異世界旅行記』とのコラボミュージックビデオが公開！
シリーズ累計発行部数210万部（電子版含む）を突破し、第9回アルファポリスファンタジー小説大賞で「大賞」および「読者賞」をダブル受賞した人気作『素材採取家の異世界旅行記』（原作：木乃子増緒、原作イラスト：海島千本／黒井ススム、漫画：ともぞ）。なきごとが担当している本作のEDテーマ「夢幻トリップ」とのアニメコラボミュージックビデオが公開された。
TVアニメ『素材採取家の異世界旅行記』は12月22日（月）に最終回を迎え、今回公開となったMVではアニメの名シーンが多く詰め込まれている。
また「夢幻トリップ」も詞曲を担当する水上えみり（Vo. / Gt.）の思う日常の”好き”をたくさん詰め込んだ楽曲。まさにアニメの繰り広げるほのぼのした世界観となきごとの楽曲がリンクした作品となっている。
「夢幻トリップ」は現在、各音楽配信サービスで配信中。楽曲とMVをあわせてぜひ楽しんでほしい。
●配信情報
TVアニメ『素材採取家の異世界旅行記』EDテーマ
なきごと
「夢幻トリップ」
配信中
配信リンクはこちら
https://erj.lnk.to/ENELpc
作詞：水上えみり
作曲：水上えみり
編曲：高田真路 (chef’s)
●作品情報
TVアニメ『素材採取家の異世界旅行記』
【スタッフ】
原作：木乃子増緒（アルファポリス刊）
原作イラスト：海島千本／黒井ススム
漫画：ともぞ
監督：小高義規
シリーズ構成：市川十億衛門
キャラクターデザイン：渡辺まゆみ
プロップデザイン：荒牧園美、佐藤よしひろ
美術デザイン：アトリエPlatz
サブデザイン協力：森亜紀子、カルトン株式会社
色彩設計：大野嘉代子
美術監督：松本浩樹（アトリエPlatz）
撮影監督：長野慎一郎（ライトフット）
編集：藤本理子（岡安プロモーション）
音楽：高木 洋
音楽制作：茂住亮介（フェイスミュージック）
音響監督：山本浩司
音響効果：明妻恭平
録音調整：武藤雅人
音響制作：Ai Addiction
プロデュース：ジェンコ
アニメーション制作：タツノコプロ × SynergySP
【キャスト】
タケル：島粼信長
ビー：伊藤彩沙
ブロライト：小市眞琴
クレイストン：森川智之
プニさん：佐藤聡美
©木乃子増緒・アルファポリス／素材採取家の異世界旅行記製作委員会
関連リンク
なきごと オフィシャルサイト
https://nakigoto.com/
TVアニメ『素材採取家の異世界旅行記』公式サイト
https://www.sozaisaishu-pr.com/