薩摩、大隅地方の海上では、25日夕方から26日明け方まで暴風に警戒が必要です。詳しい気象情報を大山気象予報士の解説です。

鹿児島市は現在、雲に覆われていて、風は7メートルと少し強くなっています。

【警報】

地図のピンクの表示のところに暴風警報が出ています。海上では26日明け方にかけて暴風に警戒をしてください。

【予想天気図】

25日夜9時の予想天気図を見てみますと、西高東低の冬型の気圧配置が強まって、北寄りの風が強まりそうです。26日にかけて鹿児島県内で予想される最大瞬間風速は30メートルから35メートル、波の高さは5メートルで、暴風に警戒高波に注意をしてください。

【雨と風の予想】

これから26日にかけて非常に強い風が吹きそうです。そして、この風が北から冷たい空気を県内にどんどん運んできます。

【寒気の予想】

上空およそ1500メートルの寒気の予想です。紫で表してある-6度以下という、この冬、一番強い寒気に、26日にかけて薩摩大隅地方の上空が覆われます。

薩摩大隅地方では、25日夜遅くから26日朝まで雪の可能性があって、特に山地では多い所で1センチから5センチの雪が降る予想です。雪が積もったり、路面が凍結して滑りやすくなるおそれがあります。車の運転をされる方は、備えをされておかれると安心です。

【25日の天気】

薩摩大隅、種子島屋久島地方は昼過ぎまで雨のところがあるでしょう。そして夜遅くは薩摩大隅地方は雪になる所がありそうです。また、奄美地方は夜にかけて断続的に雨が降るでしょう。

【25日の予想最高気温】

24日に比べますと、2度から7度低く寒くなりそうです。鹿児島市は15度、25日未明から朝にすでに最高気温を記録していて、この後は下がっていくところもありそうです。

【週間予報】

薩摩大隅地方は26日朝まで雪に注意してください。そして26日はかなり厳しい寒さです。鹿児島市は日中の気温でも9度と1ケタです。

あさって27日以降は冬型の気圧配置は緩んでいき、薩摩大隅地方では晴れ間の出る日が多いでしょう。奄美地方は30日、そして元日も雨が降る予想となっています。

