サッカー元日本代表の妻が結婚１５周年を迎えたことを報告した。

インスタグラムで「結婚１５年記念日でした」と報告したのはＪ１神戸のＧＫ権田修一の妻で、元モデルの裕美さん。「＃イブ婚」などのハッシュタグを付け、１５本の薔薇の花束の写真を添えた。

「息子の遠征が増えて、この１年は、気づけば夫婦ふたりで過ごす時間が多かった気がします。たまに喧嘩もしますが、仲良くやってます 来年から中学生。また少し、暮らしが変わっていきそうです」と息子の成長もつづった。

「息子を鹿児島遠征へ送り出した後、２人で過ごす記念日になりました」と続け、夫婦ショットなどをアップ。「いつも応援してくださるみなさん、ありがとうございます。これからも権田家を、あたたかく見守っていただけたら嬉しいです」とあいさつした。

この投稿にファンからは「ご結婚記念日おめでとうございます」「これからも仲良くお過ごしください」「いつも仲良しすてきな夫婦です」「素敵な写真いっぱい」などの声が寄せられている。

裕美さんは２０１０年１２月に権田と結婚し、１３年５月に第１子となる男児を出産した。