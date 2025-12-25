『COUNTDOWN JAPAN』SKY-HIが出演キャンセル 「アーティスト活動の年内の休止に伴い」…フェス側の対応伝える
国内最大の年越し音楽フェス『COUNTDOWN JAPAN 25/26』（12月27日〜31日、千葉・幕張メッセ）は25日、SKY-HIが出演をキャンセルしたと発表した。
【画像】SKY-HIが出演キャンセル…『COUNTDOWN JAPAN』の発表
COUNTDOWN JAPAN事務局は「12月27日（土）に出演を予定しておりましたSKY-HIは、アーティスト公式サイトにて発表されておりますとおり、アーティスト活動の年内の休止に伴い、出演キャンセルとなりました」と説明。
「この出演キャンセルに伴うチケットの払い戻しはいたしません。また、出演アーティストの追加につきましては、現時点では未定です」とした。
さらに「なお、ステージ前方エリアにつきましては、SKY-HIへのお申し込みはすべて無効となります。SKY-HIのグッズ販売は行いませんが、アーティストネーム入りのオフィシャルグッズには、SKY-HIの記載がございます」と伝えた。
【画像】SKY-HIが出演キャンセル…『COUNTDOWN JAPAN』の発表
COUNTDOWN JAPAN事務局は「12月27日（土）に出演を予定しておりましたSKY-HIは、アーティスト公式サイトにて発表されておりますとおり、アーティスト活動の年内の休止に伴い、出演キャンセルとなりました」と説明。
さらに「なお、ステージ前方エリアにつきましては、SKY-HIへのお申し込みはすべて無効となります。SKY-HIのグッズ販売は行いませんが、アーティストネーム入りのオフィシャルグッズには、SKY-HIの記載がございます」と伝えた。