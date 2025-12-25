米ボクシング専門誌リングマガジンは日本時間25日に公式Xで、同誌主催の興行「リヤド・シーズン THE RING V:NIGHT OF THE SAMURAI」の各試合の入場予定時間（RING WALK TIMES）を発表した。

メインの世界スーパーバンタム級4団体タイトルマッチ、4団体統一王者・井上尚弥（32＝大橋）vsWBC同級2位アラン・ピカソ（25＝メキシコ）は現地午後3時45分（日本時間同9時45分）に入場予定。試合は日本時間午後10時頃となりそうだ。

セミのスーパーバンタム級12回戦、WBA＆WBC＆WBO同級1位・中谷潤人（27＝M.T）vsWBC10位セバスチャン・エルナンデス（25＝メキシコ）は現地午後2時30分（同8時30分）に入場予定。IBF世界スーパーフライ級タイトルマッチの王者ウィリバルド・ガルシア（36＝メキシコ）vs同級6位・寺地拳四朗（33＝BMB）は現地午後1時45分（同7時45分）、ライト級10回戦の前日本王者・今永虎雅（26＝大橋）vsWBOスーパーフェザー級10位エリドソン・ガルシア（31＝ドミニカ共和国）は現地午後0時50分（同6時50分）、スーパーフェザー級8回戦の堤麗斗（23＝志成）vsレオバルド・キンタナ（23＝メキシコ）は現地午後0時10分（同6時10分）となっている。

日本国内ではLeminoがペイ・パー・ビュー（PPV）でライブ配信する。