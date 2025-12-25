日本相撲協会は２５日、九州場所のあった１１月に起こった木瀬部屋の幕下以下力士の暴力行為に関する処分について公表。力士に出場停止２場所の懲戒処分、木瀬親方に降格（委員から年寄）処分を下したことを発表した。力士は自主引退した。

発表によると１１月７日に同力士は同部屋の力士が自身の財布の中から現金を盗んだのを確認し激高。顔面を少なくとも５〜６回、力一杯手拳で殴打した。暴力被害の力士は両眼の辺りにあざができるなどの怪我を負い、十一月場所を休場した。

協会が匿名の情報を入手し、同問題をコンプライアンス委員会が調査。「（被害のあった）力士Ｂにも現金を盗んだという落ち度が認められるとはいえ、このような悪質な暴力を振るうことを許容する理由にはならない。さらに力士Ｂは過去にも（暴力をふるった）力士Ａに暴力を受けたことを告白しており、力士Ａは否定するものの、他の力士が目撃証言していることから、常習性があったものと認定せざるを得ない。以上の事情から力士Ａに対しては出場停止２場所の懲戒処分が相当と判断した」とした。

力士Ａは自身の行為を反省し、引退を決意。引退届を協会に提出した。

木瀬親方は監督義務違反のほか、暴行のあった１１月７日のうちに、力士Ａから報告を受けて暴行を把握していたが、部屋内の内輪もめであって、被害者である力士Ｂにも落ち度があり、力士Ａの一方的な暴力ではないと考え、協会に報告せず、報告義務違反とされた。過去に懲戒処分歴があったことが考慮され、降格処分が相当とされた。