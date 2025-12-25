ハニートラップに引っかかって、スキャンダルを起こす芸能人のニュースをよく耳にしますよね。気づけないものかと疑ってしまいますが、実際にかわいい女性を前にすると難しいようで……？ 今回は、彼氏持ちの後輩にもてあそばれてしまった話をご紹介いたします。

後輩からのアプローチ

「職場の後輩がやたらと俺に懐いてくれて、よく仕事の合間に話しかけてきたんです。後輩は彼氏がいるらしいけど、不覚にもかわいいと思ってしまい気になる存在になってしまいました。だって、話すときの距離も近いしボディタッチもしてくるんですよ？ そりゃ意識しちゃいますよね。

そんな後輩と探り合いの関係が続いていたとき、仕事終わりに見知らぬ男に呼び止められて『俺の彼女に手出さないでもらえます？』と言われたんです。どうやら後輩の彼氏で、俺との関係を勘違いして警告しに来たみたいで……。たしかに気になってはいたけど、後輩と仕事以外で会ったことはないのになんでこんなことを言われるのか謎でした。しかし、その男は『彼女が職場の先輩に誘惑されてるって悩んでたんだよ』と言われて、あ然としましたね。どちらかというと後輩からグイグイ迫ってきたのに……。魔性の女というか、一体なにが目的だったのかいまだによくわかりませんね」（体験者：30代 男性・会社員／回答時期：2025年10月）

▽ なにも手を出してないのに、勝手に被害者ぶられるのは迷惑でしかありませんよね。魔性の女にはくれぐれも気をつけてほしいものです。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。