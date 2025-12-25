セブンが12月25日に無料でもらえる商品を追加！「ジャスミン茶」や「アールグレイ無糖」が対象だよ。

セブン-イレブン各店では、2025年12月25日から31日までの期間、対象商品をひとつ買うとひとつもらえるお得なキャンペーンを開催しています。

12月23日から始まった"1個買うと1個もらえる"キャンペーンはこちらから。

セブンプレミアムのお茶が無料

対象商品は、ゼリア「ヘパリーゼ 胃腸ドリンク」（50mL）、「ヘパリーゼW プレミアム」「ヘパリーゼW プレミアム極」（各100ml）です。

いずれか1本を購入すると、セブンプレミアム「むぎ茶」「ジャスミン茶」「アールグレイ無糖」（各600ml）のいずれか1本と引き換えられる無料券がもらえます。

セブン-イレブンのPB「セブンプレミアム」の飲料が無料でもらえるチャンス。

「むぎ茶」は焙煎の異なる3種類の六条大麦を、「ジャスミン茶」は最高級茶葉である銀毫（ぎんごう）を30％使用するなど、手ごろな価格ながらもこだわりが見られるラインアップです。

引換期間は、26年1月1日から14日まで。

