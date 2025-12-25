ＣＡＰＩＴＡ<7462.T>が後場カイ気配スタートとなっている。正午ごろ、２６年３月末日時点の株主に対して記念株主優待を実施すると発表しており、これを好感した買いが流入している。



上場維持基準への適合に向けた計画で改善期間入りとなっていた「流通株式時価総額」に関して、１１月２８日時点で同基準へ適合していることを確認したことを記念して実施するもので、２６年３月末日時点で５０００株以上を保有する株主を対象に、株主優待ポイント５万ポイントを追加進呈する。また今回の記念優待に限り、５万ポイントで交換できる商品に株主限定ペアフルコース食事券（１０万円相当）と株主限定でスキンケア商品ＲｅＢｅａｇｅ（リビエージュ）セット（１０万円相当）を追加する。



